Илья Воробьев прокомментировал третье подряд поражение ЦСКА

Фото: cska-hockey.ru

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев поделился комментариями после крупного поражения минскому «Динамо» (1:4), которое стало третьим подряд.

По словам тренера, две шайбы «армейцы» сами себе привезли. Он добавил, что третьей шайбы не должно было быть, но дело больше в первых двух.

«Два гола мы сами себе привезли. Когда забиваешь один и два себе привозишь, то сложно выиграть», – сказал Воробьев.

Также наставник рассказал, насколько существенная для команды потеря Виталия Абрамова.

«Пока мы ищем пути, но это не работает. Он был лучшим бомбардиром команды, играл в лучшей тройке, которая многое делала на льду», – передает слова Воробьева пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ранее «армейцы» дважды уступили «Сочи» (0:2, 1:4).

В данный момент ЦСКА идет на пятом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче «красно-синие» встретятся с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится 23 февраля в 14:30 по мск.