Илья Воробьев - основной претендент на пост главного тренера «Шанхайских Драконов»

Фото: fhr.ru

Российский тренер Илья Воробьев может продолжить карьеру в команде «Шанхайские Драконы» из Санкт-Петербурга». По данным агентства ТАСС, «Шанхайские Драконы» изучают возможность его назначения на пост главного тренера.

Это решение связано с неожиданным уходом предыдущего наставника команды — канадца Жерара Галлана, который покинул клуб 13 января по состоянию здоровья. Временно обязанности главного тренера исполняет Майк Келли.

Воробьев, чей последний опыт работы был в ЦСКА в сезоне-2024/2025, хорошо известен своими успехами в КХЛ. Под его руководством магнитогорский «Металлург» в 2016 году завоевал Кубок Гагарина, а также дважды — в 2017 и 2022 годах — доходил до финала плей-офф.