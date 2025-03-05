Илья Воробьев объяснил третье поражение ЦСКА в армейском дерби текущего сезона

Фото: cska-hockey.ru

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев после матча со СКА (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ объяснил поражение своей команды.

По его словам, игра была равной, но ЦСКА пропустил в меньшинстве и не смог реализовать большинство, из-за чего и проиграл.

«Опять равная игра. Разница в том, что мы две пропустили в меньшинстве и ни одной не забили в большинстве. И в овертайме. Два раза мы упали. Один раз нас в меньшинстве наказали, здесь упал защитник – и в обратную. Вот так сложилась игра», – сказал наставник.

Также Воробьев рассказал, что недоволен результатом матча.

«Не может тренер быть довольным после поражения. Очко свое заработали, но поражением я не могу быть довольным. Поэтому работаем дальше», – передает слова Ильи Воробьева пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ЦСКА уступил СКА в третьем армейском дерби из четырех в текущем сезоне КХЛ. В данный момент «армейцы» идут на третьем месте в таблице Западной конференции. Коллектив Романа Ротенберга же расположился на седьмой строчке «Запада».