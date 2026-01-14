Реабилитация или крах: почему «Шанхай» – последний шанс на реабилитацию Воробьева в КХЛ

После ухода Галлана из «Драконов» с формулировкой «по состоянию здоровья» перед Александром Крыловым встает серьезная задачка: пригласить на тренерский мостик специалиста, который сможет спасти сезон, на который было поставлено многое. Основной претендент – Илья Воробьев. «ТИ-Спорт» взвешивает все за и против как для «Шанхая», так и для тренера.





Воробьев — «скорая помощь» на сезон, а не архитектор на будущее?

Новообразованные «Шанхайские Драконы» с двенадцатью поражениями в последних шестнадцати матчах уже точно являются главным провалом КХЛ нынешнего сезона. А учитывая, какие деньги были потрачены на приглашение суперзвезды мирового хоккея Жерара Галлана на пост наставника, тяжесть провала достигает масштабов катастрофы. Более 3,3 миллиона долларов (258 148 110 рублей по нынешнему курсу) должен был получить по итогам сезона канадский специалист.

По последней информации, на роль того самого «спасителя» рассматривается руководством «Драконов» Илья Воробьев, который остается без работы с апреля.

Воробьев не скрывает готовности вернуться в КХЛ, даже если речь идет не о топ-клубе. «Конечно, я готов к работе. И дело не в уровне команды, а в том, что должна быть какая-то идея», — говорил он ранее.

Для «Шанхайских Драконов», испытывающих проблемы с результатами, Воробьев действительно может стать сильным тактическим решением на ближайшую перспективу. Он умеет работать с разными составами, владеет иностранными языками, необходимыми в таком коллективе, как у «Драконов», и при грамотной поддержке способен вытащить команду из кризиса, стабилизировать игру и, возможно, даже побороться за попадание в плей-офф.

Однако здесь возникает ключевой вопрос целеполагания. Воробьев говорит об «идее». Но какова сейчас стратегия «Драконов»? Китайский клуб все еще находится в фазе перерождения в лиге, ищет свою новую концепцию и маркетинговую стратегию. Политика китайско-российского проекта в отношении состава и трансферов тоже неоднозначна. Еще со времен «Куньлуня» здесь меняется вектор едва ли не каждый год, а состав пересобирается на 70% каждое лето.

Карьера Воробьева показывает, что он блестяще умеет подстраиваться под существующую, уже работающую конъюнктуру и доводить такие команды до высоких стадий, как это было в «Металлурге». Но его опыт редко связан с терраформированием почвы «с нуля» и полной перестройкой философии клуба под себя — эта задача требовала бы от него качеств «железного» авторитета, подобных Бобу Хартли. Если «Драконам» нужен именно такой тренер-строитель, способный нести свою идею через любые трудности, то здесь возникают некоторые сомнения.

Шанс с «Драконами» может реабилитировать или похоронить карьеру Воробьева

При упоминании Воробьева первым делом вспоминаются его успехи с «Металлургом»: победа в Кубке Гагарина в 2016 году и финал в 2022-м. Однако за пределами Магнитогорска его карьера не такая блестящая.

Ни в праймовом СКА 2018 года, напичканном звездами, ни в сборной России со всеми лучшими энхаэловцами в составе. Не говоря уже о прошлогоднем провале в ЦСКА. Тот сезон серьезно ударил по репутации Ильи Петровича. Он сменил на этом посту ставшего культовым для ЦСКА Федорова, бравшего с ним кубок за кубком. Но в Москве у него была заново собранная команда, в основном собранная из российских игроков АХЛ. Ставка на то, что вернувшиеся из-за океана игроки второго эшелона выстрелят в КХЛ, не оправдалась. Как итог – вылет в первом раунде плей-офф от минского «Динамо» (2–4).

Неудачу в ЦСКА Воробьев объяснял чередой форс-мажоров: травмами ключевых игроков, заменой легионеров и даже дисквалификацией ведущего форварда.

«Были непростые моменты, были травмы. Как только наши дела становились лучше и нас сравнивали с чемпионским ЦСКА, то нас преследовали проблемы, по разным причинам нам не хватало игроков. Я получил огромный опыт. Давление я чувствовал во всех командах, в которых работал: в «Металлурге», СКА, сборной России. Ничего нового в этом плане для меня не было. Но то, что ЦСКА – специфическая организация, это факт», — говорил Воробьев.

Если Воробьев таки придет в «Шанхайские Драконы», то для него это может стать как отличным шансом реабилитироваться – показать, что он еще способен добиваться больших результатов за пределами Магнитогорска. И вместе с тем этот шанс может стать для него последним в командах с большим бюджетом и возможностями. Еще один провал боссы команд КХЛ уже могут не понять.

Воробьев не справился с давлением в большом клубе. В «Драконах» он сможет работать в спокойных условиях

В одном из наших осенних материалов мы отмечали, что у Воробьева есть некоторые трудности с работой в больших топ-командах, где на него ложится колоссальное давление со стороны болельщиков и прессы.

Кубок Гагарина 2016 года, выигранный с «Магниткой», остался последним трофеем, который выиграл сын прославленного Петра Воробьева в качестве главного тренера. При всем уважении к магнитогорской команде, это не большой клуб в привычном понимании. Это локальная команда с хорошими средствами и менеджментом, но такого давления, как в Москве, Питере или Казани, там тренеры не получают.

Не аналогичная, но похожая ситуация может сложиться для Воробьева в Санкт-Петербурге. В этом плане «Шанхайские Драконы» — куда более подходящая для него команда, чем СКА или ЦСКА. Да, «Драконы» быстро полюбились публике в Северной столице, туда вложены немалые деньги нефтегазохимической компанией «СИБУР», так что ответ перед болельщиками и большими людьми в дорогих пиджаках у него тоже будет. Но это точно не тот уровень ответственности, что был у Воробьева в ЦСКА.

После ЦСКА Воробьев и вовсе не скрывал, что остался в глубоком потрясении от взаимодействия с руководством.

«Общения с Есмантовичем не было, недосказанность осталась. Знаете, как в анекдоте: в старости на кресло-качалку сяду – вспомнить будет что, а рассказать нельзя. Это из той же серии», — говорил бывший тренер ЦСКА Odds.ru.

Александр Крылов – руководитель другого формата, более современный и открытый для предложений. При этом клуб не несет на себе груз многолетних традиций и завышенных ожиданий. Давление в Питере будет заключаться не в требовании немедленно выиграть Кубок Гагарина, а в необходимости показать прогресс, выстроить стабильную игру и закрепиться в лиге. Это может стать идеальной средой для Воробьева, где он сможет работать спокойно, сосредоточившись на хоккее, а не на внешнем шуме.

В конечном счете, успех этого союза будет зависеть от ясности целей и терпения руководства «Драконов». В отношении Жерара Галана у Александра Крылова терпения хватило всего на пять месяцев. Хотя тут скорее история об обоюдном решении – канадец и сам понял, что у него не получается в реалиях другой лиги и с игроками не того уровня, к которому он привык. Насколько связка Крылов – Воробьев окажется более прочной – еще один сюжет, за которым будет интересно понаблюдать.