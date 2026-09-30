Илья Вольфсон заявил, что почти половина депутатов Госдумы – новые лица

Депутат от Татарстана Илья Вольфсон, избранный в Госдуму по Приволжскому одномандатному округу №31, прокомментировал итоги первого дня работы нового созыва. Об этом сообщает сайт «Единой России».

Сегодня состоялось первое заседание Государственной Думы девятого созыва. Татарстан в Госдуме нового созыва представляют 13 депутатов, 11 из которых – от партии «Единая Россия». По одномандатным округам: в Приволжском округе №31 – Илья Вольфсон, в Нижнекамском округе №33 – Олег Морозов, в Набережночелнинском округе №34 – Альфия Когогина, в Альметьевском округе №35 – Марсель Шайдуллин, в Центральном округе №36 – Марат Нуриев. По федеральному избирательному округу – Айдар Метшин, Максим Топилин, Зявдат Салихов, Ирек Богуславский, Руслан Гаджиев и Анатолий Иванов.

На первом заседании рассмотрели вопросы о регистрации фракций и избрании Председателя Государственной Думы девятого созыва. Им был избран Вячеслав Володин, чью кандидатуру по предложению Президента России Владимира Путина выдвинула фракция «Единая Россия».

«Первое пленарное заседание нового созыва показало, что при сохранении преемственности государственного курса наш парламент пережил глубокое, качественное обновление. Почти половина депутатского корпуса – это новые лица. Более 10% депутатов нового созыва – участники специальной военной операции. Это прямое воплощение в жизнь слов нашего Президента о том, что именно ветераны и защитники Отечества должны составлять основу новой управленческой элиты страны. Они доказали свою верность Родине и их патриотизм привнесет в работу парламента принципиально новый импульс», – прокомментировал Илья Вольфсон по итогам первого дня работы Госдумы.

Он считает, что новая структура Думы отвечает на актуальные запросы общества и масштаб задач.

«Выделение комитета по уголовному и административному законодательству назрело давно. Раньше большая нагрузка лежала на Комитете по государственному строительству и законодательству, на его долю приходилось порядка 25% всего законопроектного портфеля Госдумы. Чтобы распределить эту нагрузку, сбалансировать законотворческий процесс и повысить качество проработки документов, было принято решение разделить эти сферы. В то же время создание комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту – это прямой ответ на технологические вызовы сегодняшнего дня», – отметил депутат создание новых комитетов в нижней палате парламента.

Всего в новом созыве Думы будет 34 комитета. Также сегодня были избраны заместители Председателя Государственной Думы. В девятом созыве их будет 11.

«Показательно, что уже на первом заседании неоднократно поднимались практические, жизненные вопросы, напрямую относящиеся к работе нашего Комитета по строительству и ЖКХ: ход мусорной реформы, критический износ коммунальных сетей и прозрачность начислений в платежках. Для нашего комитета это четкий сигнал: впереди огромный объем работы, требующий быстрых и эффективных законодательных решений», – сообщил Илья Вольфсон.