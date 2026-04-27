Илья Вольфсон: В Татарстане до 2030 года должны заменить почти 2 тыс. лифтов

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Илья Вольфсон в эфире программы «7 вопросов за 7 минут» рассказал о ходе обновления лифтового хозяйства и планах по замене оборудования.

В России продолжается планомерная модернизация лифтов, часть которых выработала нормативный срок службы. Всего в стране насчитывается около 632 тыс. лифтов, из них почти 99 тыс. планируется заменить до 2030 года. Только в 2026 году предусмотрена замена 19 тыс. лифтов.

В Татарстане до конца десятилетия должны обновить почти 2 тыс. лифтов. При этом в 2025 году уже заменили 675 единиц оборудования.

Вольфсон отметил, что одновременно ужесточаются требования к обслуживанию: работы должны выполнять квалифицированные специалисты, с использованием сертифицированных запчастей и на основе прозрачных договоров. По его словам, такие меры направлены на повышение безопасности.

«Мы здесь закручиваем гайки достаточно серьезно, но это не отразится на стоимости в тарифах ни в коем случае», – подчеркнул он.

Депутат также добавил, что программа обновления лифтов способствует поддержке отечественных производителей, включая предприятия, открытые в регионах, в том числе в Татарстане.