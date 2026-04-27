Илья Вольфсон: татарстанские инженеры создают технологии для фронта и будущего

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Илья Вольфсон в эфире программы «7 вопросов за 7 минут» рассказал о применении разработок татарстанских инженеров в зоне СВО.

По его словам, при его участии на передовую направляются технологические решения, созданные учеными и инженерами республики. Речь идет, в частности, о сеткометах для перехвата беспилотников и специальных насадках для стрелкового оружия. Оборудование проходит испытания в реальных условиях.

Вольфсон отметил, что подобные разработки имеют потенциал для дальнейшего использования и в гражданской сфере. Технологии, связанные с беспилотными системами, уже находят применение в строительстве, сфере безопасности, ЖКХ и сельском хозяйстве.

«Мы рассчитываем, что перехваченные дроны можно будет использовать повторно – как трофеи: перепрограммировать и применять уже на своей стороне. Кроме того, важно получить обратную связь с фронта – именно она покажет, насколько эти решения эффективны в реальных условиях», – отметил Вольфсон.

Он подчеркнул, что направление беспилотных технологий является одним из ключевых с точки зрения будущего развития различных отраслей.