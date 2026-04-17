Илья Вольфсон подал документы на участие в праймериз «Единой России»

Фото: пресс-служба Ильи Вольфсона

Депутат Государственной думы Илья Вольфсон подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Вольфсон отметил, что считает праймериз ключевым механизмом отбора кандидатов внутри партии, и подчеркнул открытый характер процедуры.

«Не устану напоминать: "Единая Россия" – единственная политическая сила в нашей стране, которая открыто советуется с людьми еще до начала кампании и выдвигает своих кандидатов исключительно по итогам предварительного голосования. Это честный и прозрачный механизм, где решающее слово всегда остается за вами», – заявил он.

Фото: пресс-служба Ильи Вольфсона

Вольфсон подчеркнул, что партия реализует значимые инфраструктурные и социальные проекты, включая строительство школ, больниц и благоустройство территорий. Он также заявил о продолжении работы над обновлением «Народной программы» партии.

«"Единая Россия" – это партия дел. Жизнь и накопленный опыт доказывают, что это единственная партия, которая способна брать на себя ответственность и добиваться реальных результатов на благо жителей. За нами – конкретные проекты, новые школы, больницы, дороги и благоустроенные дворы. Нам предстоит сделать еще больше, и останавливаться на достигнутом мы не планируем. Сегодня наша фракция вместе с вами пишет новую "Народную программу", с которой мы пойдем на выборы и которую будем реализовывать в новом созыве», – отметил он.

По итогам процедуры предварительного голосования партия определит кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва, которые состоятся осенью 2026 года. Сейчас в региональный оргкомитет подано 67 заявлений на участие в предварительном голосовании.