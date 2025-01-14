Илья Вольфсон о Госдуме: Важно закладывать основу для долгосрочного развития страны

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Работа депутатов Госдумы в 2024 году наглядно показала, как важно не просто реагировать на вызовы времени, но и закладывать основу для долгосрочного развития страны. Так считает депутат нижней палаты Федерального Собрания Илья Вольфсон, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».

Парламентарий напомнил, что особое внимание в прошлом году уделили поддержке участников спецоперации.

«Мы усилили меры социальной защиты бойцов и их семей, устранили правовые пробелы, расширив основания для получения статуса ветерана боевых действий, и продолжим эту работу в 2025 году. Не обошлось без решения и частных вопросов, в эту работу, пожалуй, включен каждый из депутатского корпуса от Татарстана», - сказал он.

Депутат рассказал и о своей работе в думском комитете по строительству и ЖКХ.

«Я уделяю особое внимание обеспечению прав граждан в сфере жилищного строительства. Так, например, мы добились защиты интересов дольщиков от действий недобросовестных юристов при приемке жилья. Мы добились законодательного урегулирования работы управляющих компаний, сделали шаги для повышения прозрачности тарифов ЖКХ и продвигаем решения, направленные на защиту интересов дольщиков и улучшения жилищных условий», - говорит Вольсфон.

Говоря о принятом на сегодняшней пленарке законопроекте о продлении маткапитала до 2030 года, депутат напомнил о принятом в прошлом году по его с коллегами инициативе законе, исключающем факты мошенничества с этими средствами.

«В целом же, повестка работы нашего Комитета по строительству и ЖКХ формируется таким образом, что вопросы, защищающие интересы граждан, отрабатывающие их наказы, рассматриваются в приоритетном порядке. Это принципиальная позиция нашего председателя — Сергея Пахомова», – подчеркнул Вольфсон.

По мнению парламентария задачи Президента по укреплению суверенитета и технологическому развитию требуют от депутатов, постоянного взаимодействия с регионом и профильными министерствами. Успех национальных проектов, будь то строительство или социальная поддержка, зависит от качества законодательных решений.

«Хочу отметить ту команду, которую мы собрали во время наших рабочих выездов по округу. Эти люди на протяжении года, как снаряды к орудию, подносили новые идеи, инициативы и предложения. Нестандартные, смелые и, главное, рабочие. В первую очередь это наши неравнодушные жители, актив «Единой России», команда казанского исполкома и муниципалитеты других районов Татарстана. В этом году нам еще начали помогать ребята из «Движения Первых», - сообщил Илья Вольфсон.

По его мнению, особую роль в этой работе играет Раис Татарстана Рустам Минниханов — «человек, который всегда готов поддержать инициативы, направленные на улучшение жизни людей, и помочь в реализации самых амбициозных планов».

«Его (Минниханова – прим. «Т-и») внимание к нуждам республики, стремление к развитию инфраструктуры и готовность быть вовлечённым в каждую деталь сделали возможным воплощение многих проектов. Эта слаженная работа на всех уровнях — от жителей до руководства республики — позволила не только решить насущные вопросы, но и заложить основу для долгосрочного развития. Благодаря такому подходу мы смотрим в будущее с уверенностью, зная, что все наши усилия приносят реальный результат для людей. Мы начинаем этот год с конкретными целями, задачами и пониманием, что впереди ещё много работы для поддержки людей, развития экономики и укрепления позиций страны», - считает депутат Госдумы.

Как отмечал ранее секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, ключевые приоритеты партии в весеннюю сессию касаются поддержки участников СВО, что имеет особое значение в объявленный Президентом Год Защитника Отечества.

В первую очередь, по его словам, сейчас стоит задача расширить правовые основания для получения статуса ветерана боевых действий и распространить его на тех, кто сражается с врагом в Курской области.

«Этот правовой пробел партия устранит на ближайших заседаниях Госдумы. Идёт работа над расширением социальных гарантий для бойцов и их семей. В частности, в вопросах продления срока принятия наследства и установления военных пенсий для военнослужащих воинских формирований ДНР и ЛНР. Планируется также принять наш законопроект, устанавливающий отпуск до 35 календарных дней для членов семьи раненого участника СВО», - сказал Владимир Якушев.

Помимо этого, на Съезде партии Президент поставил задачу по укреплению суверенитета страны, её экономическому и технологическому развитию.

«Мы также продолжим совершенствовать законодательство в сфере социальной политики, занятости. Вместе с профильными министерствами будем работать над выполнением нацпроектов и обеспечим правовые решения для их качественной реализации», - отметил секретарь Генсовета «Единой России».

В числе приоритетов фракции партии – борьба с цифровым и финансовым мошенничеством. В том числе, в ближайшее время в Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий ввод «периода охлаждения» при выдаче необеспеченных потребительских кредитов на большие суммы; обязывающий кредитные организации и Бюро кредитных историй обмениваться актуальной информацией по поступившим от клиентов заявкам на кредиты в режиме реального времени.

Кроме того, законопроект предлагает ограничить зачисление крупных сумм от 50 тысяч рублей в течение первых двух суток для вновь токенизированных банковских карт - сегодня это основной способ вывода похищенных средств, который используют мошенники.

В сфере молодёжной политики «Единая Россия» планирует внести законопроект, посвящённый профилактике травли подростков, в том числе, в социальных сетях, школах, интернете. И ввести меры ответственности для тех, кто этим занимается.

Кроме того, «Единая Россия» обеспечит продление маткапитала – соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Программа господдержки семей с детьми по поручению Президента будет действовать до 2030 года. Маткапитал ежегодно индексируется на величину фактической инфляции, сейчас на двоих детей он составляет 900 тысяч рублей.

Также «Единая Россия» разработала документы, касающиеся защиты малого и среднего бизнеса, борьбы, в том числе, с иностранным вмешательством и иноагентами. Работа над ними также будет идти в весеннюю сессию.