Илья Торосов: Снижение энергоемкости экономики России должно составлять 2,7% в год

Среднегодовой темп снижения энергоемкости экономики России должен составлять 2,7%. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов на заседании рабочей группы Госсовета РФ по подготовке заседания ГС РФ на тему «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности в РФ: рассмотрение опыта регионов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленности и на транспорте».

«Энергоемкость валового внутреннего продукта должна снизиться на 35% в 2035 году. Для этого среднегодовой темп снижения энергоемкости экономики России должен составлять 2,7%. Сейчас в среднем – 0,6% в год, по миру – 1,6%», – сказал докладчик.

Торосов подчеркнул, что региональные программы по энергоэффективности являются важным инструментом снижения энергоемкости ВВП.

Губернатор Кузбасса, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев добавил, что энергосбережение – это стратегический приоритет для России. По его словам, все отраслевые госпрограммы должны содержать четкие показатели по энергосбережению, а все промышленные предприятия должны иметь собственные программы повышения энергоэффективности.

«В каждой бюджетной организации обязательно должен быть проведен энергоаудит и определен ответственный сотрудник по направлению энергосбережения. Все новое строительство должно осуществляться с учетом энергоэффективных технологий, а через обучение мы должны с детства закладывать культуру энергосбережения», – отметил он.

Президент России Владимир Путин в прошлом году дал поручение разработать и утвердить государственную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности на период до 2035 года.