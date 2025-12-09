Илья Сорокин признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ

Фото: © Х / New York Islanders

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин удостоен звания первой звезды недели в Национальной хоккейной лиге. Основанием для этого стали три победы в трёх матчах, включая «сухой» матч с «Тампа-Бэй» (2:0). Его процент отраженных бросков за неделю составил 96%.

Лучшим матчем недели россиянина стал его сухой матч против «Тампы-Бэй» (2:0). Всего же за три игры российский вратарь отразил 96% бросков по своим воротам, вновь доказав свой класс.

Тройку лучших игроков также составили голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер (вторая звезда) и нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге (третья звезда).

В целом в сезоне Сорокин провёл 20 матчей, одержав 10 побед при коэффициенте надёжности 2.47 и проценте отражённых бросков 91.2.