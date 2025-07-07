Илья Самсонов может вернуться в КХЛ

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Агент Сергей Исаков, представляющий интересы вратаря «Вегаса» Ильи Самсонова, высказался о дальнейшей карьере кипера.

Представитель рассказал, стоит ли ждать Самсонова в КХЛ.

«Не готов пока рассуждать о шансах на приезд Самсонова в КХЛ в процентах, но мы серьезно изучаем разные варианты», – сказал Исаков.

Также агент рассказал, будут ли переговоры с «Металлургом», которому принадлежат права на хоккеиста.

«Вопрос ближайшего будущего Самсонова нам ещё предстоит обсудить с разными сторонами, в том числе и руководством «Металлурга». Пока преждевременно говорить о какой-то конкретной команде. Главное для него получить постоянную игровую практику в будущем сезоне», – передает слова Искаова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшем сезоне Илья отыграл 29 матчей в НХЛ за «Вегас», где в среднем отражал 89% бросков и заработал коэффициент надежности 2,82.

В «Вегас» он перешел из «Металлурга», за который он выступал с 2022 по 2024 год. С магнитогорским клубом он взял Кубок Гагарина.