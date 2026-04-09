Илья Сафонов: «Хочу отправить Квартальнова в отпуск»

В преддверии серии с минским «Динамо» форвард «Ак Барса» Илья Сафонов поделился эмоциями от встречи с бывшим наставником Дмитрием Квартальновым. Он признался, что испытывает ностальгию, однако это не помешает ему быть максимально сконцентрированным на игре.

«Разумеется, ностальгия присутствует. И хоть во многом благодарен ему за дорогу в хоккей, совместную работу, развитие, но сейчас будет очень приятно его обыграть, переиграть», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов не скрывает своих амбиций и добавляет с улыбкой:

«И отправить в отпуск. Без обид, Дмитрий Вячеславович».

Напомним, первый матч серии состоится сегодня, начало — в 19:30 по московскому времени. Второй поединок пройдёт там же 11 апреля, после чего команды переедут в Казань для игр 13 и 15 апреля. Отметим, что все билеты на первые два матча серии уже проданы.

Если потребуется, дополнительные встречи состоятся: 17 апреля — в Минске, 19 апреля — в Казани и 21 апреля — снова в Минске. Серия продлится до четырёх побед одной из команд.