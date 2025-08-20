news_header_top
20 августа 2025

Илья Сафонов: «У нас есть время поднять качество игры»

Фото: ak-bars.ru

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов по итогам гостевого контрольного матча с тольяттинской «Ладой» (1:2 Б) рассказал, чего не хватило команде для положительного результата.

«Нам не удалось победить, не удалось довести игру до конца – будем работать. Это предсезонка, есть время набрать хорошую форму и поднять качество игры до начала регулярки.

В первую очередь нужно бороться со своим состоянием. Тяжеловато: идет предсезонка, нагрузки. Стараемся нарабатывать связки и правильный рисунок игры», – сказал центрфорвард.

Следующий матч казанцы сыграют с московским «Динамо» на «ВТБ Арене» в пятницу, 22 августа.

