Илья Сафонов: «Разозлило, что СМИ написали о моем уходе сразу после финала»

Фото: ak-bars.ru

Экс-игрок «Ак Барса» Илья Сафонов, подписавший контракт с «Ванкувер Кэнакс», в эксклюзивном материале для своего блога на «Спортс.ру» подробно объяснил, почему решил покинуть «Ак Барс» и уехать в НХЛ.

По словам хоккеиста, окончательное решение он принял только после финала Кубка Гагарина-2026, и его сильно задели поспешные заголовки в СМИ.

«Разозлило, что некоторые СМИ сразу после игры с „Локомотивом“ стали писать, что Сафонов решил уехать в „Ванкувер“. Нельзя так. Я ни с кем ничего не подписывал, руки никому не жал, Казани ничего еще не сказал. Да и не о том я думал! Блин, мы в финале играли! В такие моменты голова занята только хоккеем».

Он признается, что даже не общался с агентом после финала и пропустил командное мероприятие — просто ушел на заминку.

Форвард поделился причиной уезда: «Я не звездой еду в „Ванкувер“. Понимаю, что нужно много работать, заново доказывать. Это ответственный шаг. Казань стала для меня первым домом — непросто оставить зону комфорта. Но я всегда любил играть против сильных команд. Хочу понять, чего я стою на этом уровне. Смогу ли соперничать с лучшими?»

Сафонов также рассказал, что в «Ак Барсе» к его решению отнеслись с пониманием, а в Ванкувере его уже ждет старый друг Василий Подколзин.