Илья Сафонов рассказал о первых неделях в системе «Ванкувера»

Фото: ak-bars.ru

Экс-игрок «Ак Барса» Илья Сафонов, перебравшийся в систему «Ванкувера», поделился впечатлениями от первых недель в Северной Америке.

Форвард рассказал, что уже провел полноценные тренировки с полной командой — собрался весь основной состав НХЛ. В выходные игроки успели съездить на гольф, который здесь считается отдельным видом досуга: многие приезжают со своим оборудованием, клюшками, дальномерами и формой. Сафонов признался, что для него главной целью было просто как следует ударить по мячу, и отметил, что игра начинает нравиться только тогда, когда уже умеешь играть.

Адаптация в команде, по его словам, проходит хорошо. Он постепенно общается с партнёрами, пытается шутить и спрашивать про обычную жизнь. Языковой барьер всё ещё есть, но чувствуется увереннее: игроки и персонал стараются говорить простыми словами.

Отдельно Сафонов отметил новое правило НХЛ: с этого сезона все новички лиги обязаны играть и тренироваться в ошейниках для защиты шеи.

«Сначала я не понял, думал, меня спутали с молодым. Я-то уже взрослый, опытный парень. Но нет, правило единое для всех новеньких в лиге. Так что теперь бегаю в ошейнике», — рассказал он.

Команда находится в Абботсфорде, где базируется фарм-клуб, примерно в 40–60 минутах от Ванкувера. Город Сафонов описал как антуражный, максимально похожий на декорации из фильмов: частные домики, пикапы, спокойный загородный вайб.

Знакомство с тренерами прошло отлично — на притирку и понимание тактики ушла всего одна тренировка. В первой игре Сафонов выходил на левом краю в первой тройке и отметился передачей. По его словам, от передачи одно название, но балл за результативность есть. Главная сложность — большой объём движения: постоянно приходится бежать, времени перевести дух почти нет.

Вторая игра прошла на следующий день, и восстановиться толком не удалось: «Ноги были с утюгами». Сафонов играл во второй тройке на более привычной позиции в центре. Команда победила, но лично ему было тяжелее — приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы успевать за более лёгкими и резкими партнёрами.

Сейчас команда едет в Ванкувер, где встретится с основной командой и начнёт подготовку к предсезонным играм. Гол Сафонов пока не забил, но очень этого хочет: «Были хорошие моменты, нужно их реализовывать. Чувствую в себе силы и потенциал. Так что работаем дальше».