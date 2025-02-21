Илья Сафонов рассказал, как поможет команде выбраться из кризиса

Фото: ak-bars.ru

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов, который вернулся на лед спустя полтора месяца, поделился ожиданиями от домашнего матча с «Нефтехимиком». Он рассказал, как провел период восстановления.

«Успел соскучиться по хоккею. Травмы бывали и ранее, это часть нашей спортивной жизни, такое случается. Провел большую работу по восстановлению, надеюсь, больше не буду попадать в лазарет.

Давно не виделся с ребятами, работал в другой группе. Эмоции положительные, энергии много. Надеюсь, привнесу это в команду», – приводит слова Сафонова пресс-служба «Ак Барса».

Также Сафонов рассказал, как команда планирует прервать череду неудач, которая длится уже четыре матча.

«Нужно ответственнее играть в своей зоне, создавать больше моментов. Если четко выполнять тренерское задание, то успех обязательно придет», – подчеркнул нападающий.

Стартовое вбрасывание в сегодняшнем матче назначено на 19:00 по московскому времени, на льду «Татнефть Арены».