Илья Сафонов: «НХЛ? Мечта остается, но главное – Кубок Гагарина с «Ак Барсом»

Илья Сафонов: «Надо уметь быстро отпускать ситуацию, но в то же время надо делать анализ и работу над ошибками»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Поражение в финале? Мы должны сделать выводы и стать лучше»

Как проходит лето? Успел отдохнуть после затяжного сезона с напряженным финалом?

В том-то и дело, что лето было очень длинное – давно не отдыхал так много. Все время были поездки в сборную, поэтому лето получилось укороченное. В этом году отдохнул хорошо, и даже более чем. Много времени провел с семьей, кайфанул!

На рыбалке тоже?

Ездил, конечно. Причем много. Правда, еще до сих пор не закрыл свою задачу. Хотелось бы за сезон поймать сома и сазана на джиг. Вот это две рыбы, которые я еще не закрыл в этом году. Но самая интересная рыболовная пора впереди! Может, в выходные получится съездить.

«Съездили на море с семьей еще, отдохнули на даче, поварились у родителей дома»

Успеешь закрыть оставшиеся пункты до начала сезона?

Да я больше шучу по поводу цели. Все-таки у нас работа началась, и главный акцент на ней, на подготовке к сезону. Мое рыболовное время уже прошло (смеется).

Быстро отошел от обидного поражения в седьмом матче финала?

Надо уметь быстро отпускать ситуацию, но в то же время надо делать анализ и работу над ошибками. Да, немного погрузился, попереживал, но это жизнь. И все, что ни делается, – все к лучшему. Мы должны сделать выводы и стать лучше.

«Седьмая игра могла как в одну, так и в другую сторону колыхнуться. Везде решают какие-то маленькие нюансы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что такого есть у ЦСКА, чего нет у остальных, в том числе у «Ак Барса», чтобы держать гегемонию в КХЛ?

Не размышлял на эту тему. Просто хорошая команда и хорошие игроки собраны, вот и всё.

В чем «Ак Барс» нового сезона может стать лучше команды сезона прошлого, чтобы сделать последний шаг, которого не хватило в финале?

Сейчас мы начали работать с самого начала предсезонки по одной тактике и под одним руководством. По ходу сезона мы будем оттачивать ее под требования одного тренерского штаба и должны подойти к финальной стадии с максимальным пониманием. В этом наше главное отличие от предыдущего сезона.

То есть в решающей стадии сыграла роль нестабильность и перемены на тренерском мостике?

Скажем так, везде играют нюансы. Седьмая игра могла как в одну, так и в другую сторону колыхнуться. Везде решают какие-то маленькие нюансы, решения влияют на исход матча. Как я уже говорил – я надеюсь, что каждый из нас сделает вывод, проведет анализ. Думаю, если каждый это сделает, мы будем значительно сильнее в этом сезоне.

«Определенное выданное доверие молодым ребятам, которые сейчас играют в КХЛ, – тут есть и заслуга Квартальнова» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В судьбах многих хоккеистов, играющих в КХЛ, есть заслуга Квартальнова»

В финале Востока 2021 года ваша тройка с Воронковым и Галимовым неожиданно вышла на передний план и стала «тайным оружием» Квартальнова. В нынешнем финале ты играл в ключевой тройке с Радуловым. Можешь сравнить по ощущениям?

Тогда, по-моему, были первые игры, когда меня уже полноценно выпускали с первых минут и я играл полностью матч. Сравнить не могу. У нас все ребята мастеровитые, с каждым приятно играть. И Саня Радулов всегда найдет, всегда отдаст и сам момент может создать и реализовать. Но и Ворон такой же, и Галимов. Особой привязки к возрасту или фамилии тут нет. У нас одна задача – работать и приносить результат.

Не обидно, что в итоге Квартальнов разобрал ту ударную тройку с Воронковым и Галимовым?

Да, мы там набрали какие-то очки, хорошо проявили себя. Но значит, тренеры видели нас в каких-то других ролях и сочетаниях.

Можешь сказать, что главная заслуга в том, кто ты теперь есть именно Дмитрия Квартальнова? Или ты в любом случае сделал бы этот скачок?

Тут загадывать тяжело, сделал бы или нет. Но, конечно, определенное выданное доверие молодым ребятам, которые сейчас играют в КХЛ, – тут есть и его заслуга.

«Если буду продолжать играть и прогрессировать, то все встанет на свои места. Главное – приносить пользу» Фото: ak-bars.ru

«Я еще молодой – все будет»

Ты в главной команде уже пятый сезон, играешь в первой тройке с Радуловым, и, тем не менее, создается впечатление, что ты самый недооцененный хоккеист в составе.

Я особо об этом не думаю. Но даже если это так, то со временем, если буду продолжать играть и прогрессировать, то все встанет на свои места. Главное – приносить пользу. У нас одна цель и все-таки командный вид спорта. И немножко свои амбиции, желание быть каким-то медиапопулярным, звездой должны отходить на задний план.

Должно или отходит?

И должно, и отходит. У меня лично отходит.

В СМИ все чаще публикуются приблизительные суммы контрактов хоккеистов. Если верить последней информации, у тебя один из самых маленьких контрактов. Это не напрягает, не обижает тебя?

Не обижает. Я еще молодой, все будет.

Поговорить об этом с руководством не возникает желания?

Нет, это глупо. Как говорил мой тренер: «Когда хоккеист начинает разговаривать – он перестает играть». Лучше играть, а твое от тебя никуда не уйдет. Все придет, просто со временем.

«Очень приятно играть с Саней Радуловым – он и подскажет, пусть где-то и эмоционально, но человек – звезда, очень опытный» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как относишься к тому, что такая информация публикуется, пусть и не самой лигой, как в НХЛ, а через СМИ? Нужно ли такое в КХЛ?

Наверное, не совсем правильно считать чужие деньги. Если кому-то интересно, то могут найти – в наше время в интернете все есть, и даже более того, чем мы можем представить. А так я советую чужие деньги не считать, а концентрироваться на себе.

Главное, чему научился у Радулова, – любовь к хоккею и самоотдача

У тебя в прошедшем сезоне лучшие показатели в карьере – 37 очков в регулярке и 6 очков в плей-офф. С чем сам связываешь такой качественный скачок?

Анализ и работа. Всегда стараюсь учиться чему-то новому, подсматривать. В этом плане очень приятно играть с Саней Радуловым – он и подскажет, пусть где-то и эмоционально (смеется), но человек – звезда, очень опытный. Очень многое прошел. И в КХЛ поиграл, и в НХЛ поиграл много лет. Ему есть чем поделиться, и пока есть такая возможность, надо впитывать как губка. Также есть Вадим Шипачев. Да в принципе вся команда такая.

«Все понимают, что это эмоции. Он вспылит, что-то скажет, потом успокоится, подойдет извинится и скажет «давай дальше работаем» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У Радулова действительно репутация довольно вспыльчивого человека. У тебя не бывало моментов, когда ты и хотел что-то сказать, но понимал, что лучше промолчать?

Ну а смысл разводить демагогию, ругаться? Все понимают, что это эмоции. Он вспылит, что-то скажет, потом успокоится, подойдет извинится и скажет «давай дальше работаем». Все мы разные люди, все со своими нюансами.

Бывают моменты, когда раздражает?

Нет. Он в принципе иногда правильные вещи говорит. Намного больше меня поиграл. Я уже научился разделять, когда он просто в пылу, в огне высказывает. И когда правильные вещи говорит.

Но ведь не сразу научился?

Конечно, вначале, когда меня только с ним поставили… Я ходил на Кубок Первого канала, смотрел, как он играл. По телевизору смотрел, как он играл за ЦСКА, все время.

Не обидно, что после такого крутого прыжка от «лимитчика» до капитана команды у тебя в итоге забрали нашивку?

Да нет, не обидно. Я понимаю, какая это роль, и Саня на данный момент больше подходит на нее. Тут нет ничего такого.

Самое главное, чему ты научился у Радулова?

Да я каждый день смотрю и учусь у него на тренировках. Но самое – это любовь к хоккею и самоотдача. Этого у него не занимать. Всегда на каждой тренировке он как на игре – всегда горит, всегда в огне, всегда в игре. Каждую передачу старается – все на максимуме сделать.

Учит правильно относиться к хоккею. У нас же как: на игре выйду, постараюсь, а на тренировке – «а ладно, это же просто тренировка». А он и на тренировке, и на игре – всегда на максимуме работает.

«Первостепенно для меня все-таки выиграть Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Я всё для этого делаю» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Глупо привязывать спорт и политику»

В 2021 году ты уже привлекался в сборную, даже ездил в Ригу. Расстраивает, что в самый расцвет твоей карьеры все сборные оказались в бане и не участвуют в чемпионатах мира?

За сборную всегда приятно играть и представлять свою страну. Это большого стоит. Думаю, любой ребенок, играющий в любой вид спорта, мечтает примерить форму с гербом страны. Но сейчас таковы реалии. Зато добавили игры в КХЛ побольше. Это большой плюс. А что касается отстранения сборной – тут от нас ничего не зависит. Думаю, каждого игрока спроси, он будет за то, чтобы играть и представлять свою сборную. Но, конечно, спорт должен быть вне политики. Мне так кажется. Это глупо – привязывать.

Сейчас практикуются целые серии игр сборных России и Белоруссии. Считаешь, нужны такие серии или это уже перебор?

Я думаю, все равно в этом польза есть. Тренерский штаб смотрит и молодых игроков. Просматривают, узнают, знакомятся.

Тобой еще в 21-м году интересовались пара команд НХЛ. После этого задрафтовал «Чикаго». Есть какое-то движение с той стороны океана? Связывались с тобой?

Мечта остается до сих пор. Я в принципе молодой, и, как сейчас модно говорить, «дверь я не закрывал туда». Всегда есть желание попробовать себя там. Но сейчас у меня контракт здесь, и первостепенно для меня все-таки выиграть Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Я всё для этого делаю.

У тебя есть установка сначала выиграть кубок здесь, а потом уже ехать?

Нет, но желание такое есть.

Воронков уехал, так и не выиграв кубок. Как считаешь, что поспешил ли?

Это его решение, могу ему только пожелать удачи. У каждого свое мнение на развитие своей карьеры.