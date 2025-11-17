Илья Сафонов: «Надо забыть эту игру, готовиться к следующей с чистого листа»

Фото: ak-bars.ru

Форвард казанского «Ак Барса» Илья Сафонов после разгромного поражения от минского «Динамо» (3:7) не нашел ответа, почему команда проводит столь разные матчи с сильными соперниками. Ранее казанцы обыграли московское «Динамо».

«Что сегодня не получилось? Забить больше, чем соперник. Не знаю, то побеждаем, то проигрываем. Надо забыть эту игру, готовиться к следующей с чистого листа. Из положительного могу отметить только гол Митчелла Миллера. Пересмотрим потом игру, узнаем, что еще», – ответил Сафонов.

Следующую игру команда Анвара Гатиятулина проведет также на домашнем льду. Соперником будет московский ЦСКА. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».