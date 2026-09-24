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На главную ТИ-Спорт 24 сентября 2026 10:16

Илья Сафонов начнет сезон в АХЛ — «Ванкувер» отправил россиянина в фарм-клуб

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Илья Сафонов начнет сезон в АХЛ — «Ванкувер» отправил россиянина в фарм-клуб
Фото: ak-bars.ru

Нападающий Илья Сафонов не попал в основной состав «Ванкувера» на старт сезона и продолжит карьеру в фарм-клубе канадской команды в АХЛ.

Вместе с россиянином расположение главной команды покинули ещё пять хоккеистов — все они отправлены в АХЛ по итогам предсезонной подготовки. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В предсезонке Сафонов провел за «Ванкувер» два выставочных матча, но не отметился результативными действиями, сделав лишь один бросок в створ ворот.

В первой игре он выиграл 7 из 10 вбрасываний, а во второй записал на свой счет шесть силовых приемов.

Летом форвард решил не продлевать контракт с «Ак Барсом» и перебрался в НХЛ, где следующий сезон должен был провести в составе «Ванкувера».

Свое решение он объяснял так: «Я в том возрасте, когда кажется, что либо сейчас, либо никогда. Не хочу потом оглядываться назад и жалеть, что не попробовал».

#Илья Сафонов
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