На главную ТИ-Спорт 9 декабря 2025 15:28

Илья Сафонов и Илья Карпухин будут ассистентами капитана сборной «России 25»

Нападающий Илья Сафонов и защитник Илья Карпухин из «Ак Барса» будут ассистентами капитана сборной «России 25» Александра Елесина на Кубке Первого канала.

Помимо Сафонова и Карпухина, ассистентами капитана назначены Максим Соркин, Роман Канцеров, Максим Джиошвили, Богдан Конюшков, Прохор Полтапов.

Кубок Первого канала пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российской сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

