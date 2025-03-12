Илья Рожков: «Видите, мы выиграли у «Спартака». Мы готовы бороться за высшие места»

Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Илья Рожков рассказал, что команда готова бороться за высшие места в таблице РПЛ.

Игрок не исключает, что в текущем сезоне «Рубин» может побороться за топ-3 в таблице. Также он говорит, что отсутствие трансферов нивелируется тем, что команда играет за счет характера.

«Мы готовы бороться за каждый мяч! Именно это делает нас сильнее и мы двигаемся вперед. Видите, мы выиграли у «Спартака». Эта команда борется за первое место. Считаю, мы готовы бороться за высшие места», – цитирует «Чемпионат» Рожкова.

Напомним, в данный момент казанцы идут на восьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче команда Рашида Рахимова встретится с «Уралом» в рамках Кубка России. Игра состоится сегодня, 12 марта, в 16:00 по мск.