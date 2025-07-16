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На главную ТИ-Спорт 16 июля 2025 17:38

Илья Рожков рассказал, в какой чемпионат хотел бы уйти

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Илья Рожков рассказал, в какой чемпионат хотел бы уйти
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Илья Рожков на презентации формы казанской команды на сезон 2025/26 в «Казаньоргсинтез» поделился своими мечтами.

«На самом деле мечты у меня только нацелены на спорт. Моя мечта – играть в Европе. Очень хотелось бы, чтобы это получилось, и я стараюсь на каждой тренировке, на каждом матче выкладываться на максимум», – сказал Илья.

Также Рожков ответил, в какой лиге хотел бы играть.

«Мне нравится Англия, там очень быстрый футбол, большие скорости. Очень нравится», – сказал латераль.

Напомним, Рожков – воспитанник «Рубина». За основную команду он выступает с 2023 года.

Казанцы финишировали на седьмом месте в таблице РПЛ сезона 2024/25.

#фк рубин #спорт #футбол #премьер-лига #казаньоргсинтез
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