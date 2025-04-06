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На главную ТИ-Спорт 6 апреля 2025 11:19

Илья Рожков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака» и «Динамо»

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Илья Рожков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака» и «Динамо»
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Илья Рожков прокомментировал слухи об интересе со стороны «Спартака» и московского «Динамо».

«Для меня такого рода новости были очень неожиданными. Ни я, ни мой агент ничего не знаем об интересе «Спартака». То же самое было и с «Динамо», когда пошли непонятные разговоры о моем переходе. У меня действующий контракт с «Рубином», я всем доволен. Пока из «Рубина» никуда не планирую уходить», – передает слова Рожкова «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом матче казанцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). В данный момент команда Рашида Рахимова идет на восьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче «Рубин» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 12 апреля в 17:00 по мск.

#фк рубин #премьер-лига #фк спартак #фк динамо #футбол #спорт
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