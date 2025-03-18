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На главную ТИ-Спорт 18 марта 2025 12:41

Илья Рожков не сыграет за молодежную сборную России

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Илья Рожков не сыграет за молодежную сборную России
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Илья Рожков не сыграет за молодежную сборную России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок пропустит матч из-за травмы. Также национальной команде не поможет полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов по той же причине, сообщает источник.

Напомним, молодежная сборная России дважды сыграет с Колумбией на мартовском тренировочном сборе. Матчи состоятся в Колумбии 22 и 23 марта.

Илья Рожков является воспитанником «Рубина», за который выступает с сезона 22/23. В нынешнем сезоне он забил два мяча и отдал одну передачу в 23 матчах.

«Рубин» в данный момент идет на седьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче команда Рашида Рахимова сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 30 марта в 19:30 по мск.

#фк рубин #премьер-лига #футбол #спорт #сборная России
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