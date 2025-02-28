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На главную ТИ-Спорт 28 февраля 2025 12:48

Илья Помазун рассказал, что ЦСКА не отпустил его в «Рубин» минувшим летом

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Илья Помазун рассказал, что ЦСКА не отпустил его в «Рубин» минувшим летом
Фото: pfc-cska.com

Вратарь «Спартака» Илья Помазун рассказал, что летом ЦСКА, за который он выступал ранее, не отпустил его в «Рубин».

Как сказал сам вратарь, «армейцев» не устроила сумма, которую предлагали казанцы.

«До этого отступные не были прописаны. Но летом моим приобретением интересовался «Рубин». А говорить о конкретных суммах с моей стороны некорректно. Почему меня не продали летом? ЦСКА не хотел снова отдавать меня в аренду, рассчитывали продать. Повторюсь, я знаю про интерес «Рубина», я и агент с ними общались. Видимо, не сошлись по условиям с ЦСКА, как я понимаю», – передает слова Помазуна «Чемпионат».

Напомним, минувшей осенью ЦСКА отстранил Помазуна от матчей и тренировок за его слова о том, что он был бы не против поиграть за «Спартак». Этой зимой Илья перешел в стан «красно-белых».

#фк рубин #премьер-лига #футбол #спорт #фк цска #фк спартак
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