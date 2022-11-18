«Мы посчитали эффект от портала госуслуг Татарстана, он составляет 18 млрд рублей в год»

О новых электронных услугах, которые станут доступны жителям Татарстана в 2022 году, и социально-экономическом эффекте от пользования порталом госуслуг в интервью «Татар-информу» рассказал первый замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

Илья Начвин: «Всего в этом году на портале госуслуг появилась 151 новая услуга, до конца года будут оцифрованы еще 43» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы оцифровываем жизненные ситуации»

Сколько услуг в электронном виде доступно жителям Татарстана? Как много услуг было оказано в этом году?

В настоящее время на портале госуслуг Татарстана жителям региона доступны 276 государственных и муниципальных услуг из 319 услуг, оказываемых в регионе. Активная работа по оцифровке массовых социально значимых услуг по поручению Президента страны Владимира Путина началась в конце прошлого года и продолжается в этом году. В прошлом году мы первыми выполнили эту задачу – оцифровали 125 массовых социально значимых услуг, по которым было подано 6,5 тыс. заявлений. В 2022 году жителями республики на портале госуслуг было подано еще около 120 тыс. заявлений по массовым социально значимым услугам. По поручению Президента Татарстана в 2022 году мы должны полностью все государственные и муниципальные услуги, которые оказываются в Татарстане, перевести в электронный вид. Мы эту работу сейчас проводим.

Сколько новых услуг появилось на портале госуслуг в 2022 году? Какие из них стали наиболее востребованными, какие социальные проблемы они позволили решить?

Всего в этом году на портале госуслуг появилась 151 новая услуга, до конца года будут оцифрованы еще 43. Новые электронные услуги стали востребованными. В этом году жители региона подали более 50 тыс. заявлений на зачисление детей в школы. На втором месте по популярности находится подача заявлений на назначение ежемесячного пособия на ребенка, всего подано 48 тыс. заявлений. На третьем месте – заявления на компенсацию родительской платы за детский сад (45 тыс. заявлений). Также пользуются спросом такие услуги, как подача заявлений на назначение субсидий на оплату ЖКУ (37 тыс. заявлений) и назначение ежемесячной выплаты на первенца (37 тыс. заявлений). Ранее за этими услугами людям нужно было идти пешком, нести документы в исполкомы, учреждения образования и здравоохранения. На сегодня у татарстанцев такой необходимости нет. Мы оцифровываем так называемые жизненные ситуации. К примеру, много услуг по строительству перевели в электронный вид – от подачи уведомления о начале возведения дома до подключения его к инженерным сетям. Все услуги, пока строится дом, теперь можно получить в электронном виде. При строительстве домов люди всегда сталкиваются с различными ситуациями. Раньше для их решения всегда нужно было ходить в исполнительный комитет. На сегодня такая необходимость отпала.

«На сегодня мы констатируем, что более 60% заявлений в первый класс подаются через региональный портал, в онлайн-режиме» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С апреля перевели услуги по записи ребенка в первый класс в электронный вид»

Раньше жители некоторых микрорайонов Казани, чтобы записать ребенка в первый класс, занимали очередь с вечера. Теперь достаточно подать заявление на портале. Как давно появилась эта электронная услуга?

Республика стала первым регионом, реализовавшим полный цикл электронных услуг при подаче заявлений в первый класс и переводе учащихся из одной школы в другую. Мы 1 апреля перевели услугу по записи ребенка в первый класс в электронный вид. На сегодня мы констатируем, что более 60% заявлений подаются через региональный портал, в онлайн-режиме. Кроме того, с этого года у жителей региона появилась возможность подавать электронные заявления в колледжи на портале госуслуг. На сегодня 35% заявлений от общего числа подаются в электронном виде. Уверен, что дальше эта цифра будет только расти.

Какие еще социально значимые услуги планируете перевести в электронные до конца 2022 года?

Это услуга Минздрава Татарстана по организации санаторного лечения детей, имеющих хронические заболевания. Станет доступной в электронном виде услуга Минземимущества РТ по переводу земельного участка из земель сельхозназначения в категорию «иные земли». Будут оцифрованы услуга Минобра Татарстана по оформлению разрешения на вступление в брак человеку, не достигшему 16 лет, и услуга Минтруда РТ по назначению компенсации расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

«Из года в год самый востребованный сервис на портале госуслуг – запись на прием к врачу» Фото: «Татар-информ»

«В 2021 году через портал госуслуг проведены платежи на сумму 29 млрд рублей»

Давайте вспомним историю: с какого года в Татарстане запущен портал госуслуг? Как менялось число его пользователей, количество предоставляемых услуг за прошедший период?

Региональный портал госуслуг Татарстана работает с 2009 года, это один из первых порталов в России. На нем представлены государственные и муниципальные услуги и сервисы. В предыдущие годы на портале госуслуг активно создавались новые сервисы. К примеру, оплата жилищно-коммунальных услуг, мобильной связи. В части предоставляемых сервисов портал развивался до 2020 года. На сегодняшний день портал объединяет 467 услуг и сервисов. До 2021 года услуг на портале было всего лишь девять, сегодня их число выросло до 276, а скоро будет 319. Мы отмечаем ежегодный прирост пользователей портала, на сегодняшний день это почти 2,9 млн человек. Количество транзакций тоже ежегодно растет. В 2021 году мы переступили порог в 300 млн транзакций.

Какие сервисы наиболее востребованы у татарстанцев?

Из года в год самый востребованный сервис на портале госуслуг – запись на прием к врачу. Сделать это можно, не выходя из дома, в несколько кликов. В 2021 году было зафиксировано более 13 млн таких записей.

Какая сумма платежей проведена жителями региона в этом году через портал и изменилась ли она по сравнению с прошлым годом? Что чаще всего оплачивают люди на портале госуслуг?

В 2021 году через портал госуслуг проведены платежи на общую сумму порядка 29 млрд рублей. Если раньше эта цифра составляла 23-24 млрд рублей, то в 2020 году в связи с пандемией произошел резкий скачок. Чаще всего люди оплачивают счета-фактуры за жилищно-коммунальные услуги. Пользоваться порталом удобно потому, что не нужно тратить время, а время сегодня – самый ценный ресурс. Мы посчитали социально-экономический эффект от портала госуслуг Татарстана, он составляет порядка 18 млрд рублей в год. Мы просто взяли все услуги и сервисы, которые есть на портале, сделали их подробный анализ, посчитали, сколько людям нужно было бы потратить времени на подготовку документов, если бы они ходили ногами. Мы сделали честный анализ и умножили его на среднюю зарплату в Татарстане.

Какие планы работы на 2023 год, какие еще новшества планируются?

После оцифровки еще 43 услуг в 2022 году 100% государственных и муниципальных услуг, оказываемых в Татарстане, будут представлены в электронном виде для наших жителей. Татарстан станет первым регионом России, который оцифровал такой большой объем услуг. В планах на 2023 год глубокий анализ самых важных массовых услуг, которые у нас есть. Мы планируем плотно заняться реинжинирингом услуг.