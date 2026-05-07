Илья Начвин поздравил связистов Татарстана с профессиональным праздником

Илья Начвин

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин поздравил ветеранов и работников отрасли связи с профессиональным праздником – Днем радио и связи.

«Для Татарстана связь – это не просто отрасль, не только технологии, линии, эфир, станции и цифровые платформы. Это большая история людей, которые в разные годы помогали республике слышать, говорить, понимать друг друга.

Связь на нашей земле развивалась еще до революции: почта, телеграф, телефон – появлялись первые линии и службы. Гражданская война нанесла ей тяжелый удар. В 1922 году в Казани оставалось лишь 880 телефонных абонентов, тогда как в 1913-м насчитывалось 1906 точек связи. Но восстановление стало приоритетом, и со временем республика перешла к более широким сетям, новым технологиям и современным средствам коммуникации», – напомнил глава Минцифры РТ.

«В годы Великой Отечественной войны связисты работали на пределе человеческих сил: принимали и передавали важнейшие сообщения, обеспечивали связь с фронтом, дежурили у аппаратов сутками, восстанавливали линии под обстрелами. Женщины и совсем юные подростки вставали к коммутаторам, чтобы город, республика и страна оставались на связи», – заметил министр.

«Эта преемственность сохраняется и сегодня. В зоне проведения специальной военной операции связисты выполняют важнейшую работу в сложных и опасных условиях. Их труд требует мужества, выдержки, высокой профессиональной подготовки и внутренней силы. Я с глубоким уважением и благодарностью отношусь ко всем, кто сегодня честно выполняет свой долг, кто остается на посту и делает все возможное для общего дела. Особые слова признательности – семьям связистов, которые поддерживают своих близких, ждут их и разделяют с ними эту ответственность», – подчеркнул он.

При этом, по словам Начвина, и в повседневной жизни значение связи невозможно переоценить. Технологии меняются буквально каждый день: растут объемы информации, появляются новые цифровые сервисы, повышаются требования к скорости, надежности и безопасности.

Так, в Татарстане сегодня насчитывается более 9,1 млн абонентов сотовой связи, свыше 4,810 млн пользователей мобильного интернета и более 1,33 млн абонентов проводного интернета. «За этими цифрами – огромная ежедневная работа специалистов отрасли: тех, кто строит, обслуживает и защищает сети, кто выходит на линии, устраняет аварии, следит за оборудованием, помогает людям, бизнесу и учреждениям сохранять связь в самых разных условиях», – акцентировал он.

«Дорогие друзья! Ваш труд часто остается незаметным, но именно он дает людям возможность быть рядом, даже когда они далеко друг от друга. Спасибо вам за верность профессии, ответственность, терпение и ежедневную работу, которая объединяет людей. Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, заложившим фундамент сегодняшних достижений и передавшим новым поколениям уважение к делу, профессиональную честь и чувство ответственности», – добавил министр.

«Дорогие коллеги! Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность и преданность делу. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях. Пусть ваша созидательная энергия и мастерство находят воплощение в новых масштабных проектах, а результаты вашего труда укрепляют мощь республики и приносят пользу каждому жителю Татарстана», – заключил Илья Начвин.