Илья Начвин поздравил связистов с профессиональным праздником

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин поздравил специалистов отрасли со Всемирным днем электросвязи и информационного общества.

В своем обращении он отметил, что сегодня бумажные личные письма стали редкостью, и большинство людей полностью перешли на цифровые способы общения. По его словам, средний житель страны проводит онлайн более восьми часов в сутки – примерно треть жизни.

В Татарстане, подчеркнул министр, за этим стоит работа тысяч базовых станций и десятков тысяч километров оптоволоконных линий связи, которые охватывают всю республику.

Начвин напомнил, что современный уровень развития связи стал возможен благодаря международному сотрудничеству специалистов, а отсчет истории отрасли ведется с 17 мая 1865 года, когда была подписана первая Международная телеграфная конвенция. Он отметил, что с тех пор технологии прошли путь от телеграфа к радио, телефонной связи и глобальным цифровым сетям.

Глава ведомства добавил, что сегодня отрасль связи проходит период серьезных испытаний, а вопросы безопасности выходят на первый план. По его словам, работа связистов и IT-специалистов теперь связана с круглосуточным обеспечением устойчивости цифровой инфраструктуры региона, а в отдельных случаях системы переводятся в специальные режимы для защиты от угроз и обеспечения безопасности людей.

Министр выразил благодарность специалистам отрасли за профессионализм и спокойную работу в сложных условиях, а жителям республики – за понимание временных ограничений, связанных с мерами безопасности.

В завершение он пожелал надежной и защищенной связи, успешной работы, тепла и уюта в семьях, здоровья и больше положительных новостей.