21 апреля 2026

Илья Ковальчук возглавил «Шанхай Дрэгонс»

Фото: пресс-служба ХК "Спартак"

Илья Ковальчук официально стал президентом ХК «Шанхай Дрэгонс». Отметим, что ранее данной должности в структуре китайского клуба не было.

«Рад стать частью семьи «Драконов». Впереди нас ждет интересное время: планируем серьезно изменить спортивный подход, а также продолжить активно взаимодействовать с болельщиками. Ждем всех в Санкт-Петербурге на СКА Арене!» – цитирует Ковальчука сайт официального клуба.

Перед сезоном 2025/26 ХК «Кунь Лунь Ред Стар» был преобразован в «Шанхай Дрэгонс». В прошедшем регулярном чемпионате китайская команда заняла девятое место с 54 очками и не попала в розыгрыш Кубка Гагарина.

Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

20 апреля 2026
20 апреля 2026
