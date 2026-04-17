Илья Ковальчук станет президентом «Шанхайских Драконов», Евгений Артюхин — генменеджером

Бывшие хоккеисты Илья Ковальчук и Евгений Артюхин займут руководящие посты в китайском клубе «Шанхайские Драконы». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники. Ковальчук станет президентом команды, а Артюхин — генеральным менеджером. Действующий генменеджер Игорь Варицкий покинет свой пост.

42-летний Ковальчук завершил игровую карьеру в 2025 году. Он — чемпион мира 2008 и 2009 годов, лучший снайпер Олимпиады-2018, трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Артюхин не выступает с сезона-2021/2022.