На главную ТИ-Спорт 10 сентября 2025 16:27

Илья Карпухин: «Ребята из «Автомобилиста» хотят вернуть должок за плей-офф»

Фото: ak-bars.ru

Новичок «Ак Барса», защитник Илья Карпухин, в беседе с пресс-службой казанского клуба поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Автомобилистом».

Встреча состоится сегодня в столице Татарстана и начнется в 19:30 по мск.

«"Автомобилист" для "Ак Барса" – особенный соперник? Да, команды встречаются в плей-офф в последние годы. Думаю, что и ребята из "Автомобилиста" хотят вернуть должок за плей-офф, имеют двойную мотивацию. Будет интересная игра», – сказал Карпухин.

После двух матчей регулярного чемпионата КХЛ 2025/26 в активе «Ак Барса» четыре очка.

#ХК Ак барс #кхл
