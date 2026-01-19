news_header_top
Илья Карпухин рассказал про свой курьезный гол в матче с «Адмиралом»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин по завершении победной встречи с «Адмиралом» (5:2) рассказал про свой курьезный гол в матче. Фактически четвертую шайбу казанского клуба отправил в свои ворота защитник «моряков» Либор Шулак.

«Потрясающие эмоции, такой фарт (смеётся)! Забил с лавки, в меньшенстве. Когда забросили эту шайбу, мы обсуждали с партнёрами нашу смену, я думаю: кто забил? Сказали, что я. В моменте даже не смотрели, непонятно было. Повезло, но считаю этот фарт заслуженным, так как до этого создавал много моментов, где не везло. Хорошо бросал, вроде, партнёры выводили, сам создавал, но не шло совсем. Баланс соблюдается, где-то везёт, где-то нет», – цитирует Карпухина пресс-служба «Ак Барса».

Следующий матч против «Адмирала» казанский клуб проведет 21 января во Владивостоке.

