Илья Карпухин: «Понимаю, что мне нужно работать больше, чем остальным, буду догонять»

Фото: ak-bars.ru

Новичок казанского «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал, как проходит его адаптация в составе новой команды. Он отметил, что пока наверстывает форму, которую растерял за летний период без практики. Хоккеист отметил, что ему потребуется время, чтобы вернуться в оптимальные кондиции.

«Переход затянулся, за это время старался поддерживать физическое состояние. Когда переговоры перешли в детальную стадию, общался с тренерами, объяснял, что мне понадобится некоторый период, чтобы войти в тонус. Тренировался три раза в неделю по 45 минут. В контрольном матче было тяжело, но хорошо оцениваю свое физическое состояние. Понимаю, что мне нужно работать чуть больше, чем остальным ребятам, буду их догонять. Нахожусь в предвкушении старта чемпионата, с нетерпением жду игр», – сказал Карпухин.

Также он рассказал об опыте работы с Анваром Гатиятулиным. Ранее хоккеист выступал под руководством этого наставника в составе челябинского «Трактора».

«У меня остались тёплые воспоминания: знаком весь тренерский штаб, их требования. В Казани очень теплая домашняя атмосфера, получаю удовольствие. Игроки и персонал очень дружелюбные, все стремятся помочь. С адаптацией проблем возникнуть не должно. «Ак Барс» – топовая организация, рад здесь находиться», – сказал хоккеист.

По его словам, команда сейчас не концентрируется на больших задачах сезона, а ставит перед собой маленькие цели шаг за шагом. Сейчас в команде думают о предстоящей выездной игре с «Металлургом».

Напомним, стартовый матч сезона для «Ак Барса» пройдет в Магнитогорске 6 сентября. Начало встречи – 12:30 по московскому времени.