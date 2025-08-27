Илья Карпухин покинул петербургский СКА. Хоккеист уже в Казани

Фото: hctraktor.org

Защитник Илья Карпухин покинул петербургский СКА. Об этом сообщила пресс-служба «армейского» клуба в своих социальных медиа.

Ранее сообщалось, что хоккеист практически договорился с «Ак Барсом» и уже находится в Казани для ознакомления с базой и обсуждения условий контракта.

Напомним, прошлый сезон Карпухин начинал в челябинском «Тракторе», а в последние дни дедлайна КХЛ был обменян в СКА на Василия Глотова. За СКА Карпухин отыграл 29 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 9 (5+4) очками. В розыгрыше Кубка Гагарина он провел шесть игр и набрал 2 (1+1) очка.