На главную ТИ-Спорт 27 августа 2025 16:57

Илья Карпухин официально стал игроком «Ак Барса»

Фото: ska.ru

Казанский «Ак Барс» в своих социальных сетях объявил о подписании контракта с Ильей Карпухиным. Ранее защитник расторг контракт с петербургским СКА. Соглашение с 27-летним игроком обороны рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Напомним, прошлый сезон защитник начинал в «Тракторе», а в дедлайн был обменян в питерский СКА на Василия Глотова. За «армейскую» команду он провел 29 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 9 (5+4) очками, при показателе полезности «-4». В плей-офф на счету Карпухина шесть игр, в которых он набрал 2 очка (1+1).

Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Карпухин сыграл 416 встреч, в которых забросил 28 шайб и отдал 69 голевых передач.

