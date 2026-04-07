Илья Карпухин — о лимите на легионеров в КХЛ: «Мне вообще всё равно»

Защитник казанского «Ак Барса» Илья Карпухин поделился ожиданиями от предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо» и ответил на вопросы о разнице в лимите на легионеров.

На вопрос о том, является ли минское «Динамо» сборной североамериканцев и белорусов, хоккеист ответил с иронией. «Я не знаю, вообще фиолетово», — цитирует Карпухина Metaratings.

Когда журналисты поинтересовались, является ли отсутствие лимита на легионеров у соперника огромным преимуществом, защитник был краток. «Без понятия, не думал об этом. Мне вообще всё равно, руководители лиги же решают», — сказал он.

Говоря о сопернике, Карпухин был более конкретен. «Хороший уровень, очевидно, команда организованная, сильная, хорошие мастеровитые ребята, сильная вратарская линия. И, опять же, очевидно, что нам точно будет непросто, но и сопернику, естественно, тоже. Это будет интересное противостояние, с нетерпением ждём», — добавил защитник «Ак Барса».

Таким образом, Карпухин не стал углубляться в обсуждение регламентных тонкостей, сосредоточившись на хоккейных качествах соперника и настрое на игру. Серия с минчанами стартует в ближайшие дни. Первый матч состоится в Казани.