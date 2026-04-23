Общество 23 апреля 2026 13:26

Илья Чукалин: «Казань и Москва конкурируют за звание инклюзивной столицы»

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Казань соревнуется с Москвой за звание инклюзивной столицы, а по некоторым проектам даже «уделывает» российскую столицу. Об этом сказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на пленарном заседании форума «Добрая Казань. Инклюзия как норма».

Он отметил, что 10 лет назад, когда начинался проект «Добрая Казань», в России мало говорили об инклюзии, даже «отмахивались» от этой темы. Но одновременно с этим Казань начала активно развиваться в этом направлении, и сейчас это город, где работают уникальные специалисты в этой теме, считает Чукалин.

Он отметил вклад Владимира Вавилова.

«Это человек, который при поддержке власти создал один из лучших детских хосписов, когда никто не понимал слово «хоспис», – рассказал Чукалин.

Также он упомянул разработчика уникальных тренажеров для реабилитации после травм Марата Ильясова и напомнил о благотворительном фонде «Ярдэм».

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что за эти годы социально ориентированные некоммерческие организации получили 1,4 млрд рублей от Фонда президентских грантов.

