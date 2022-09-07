Илья Авербух о Валиевой, Трусовой и Тутберидзе на Олимпиаде: «Нас не стереть!»

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в Солт-Лэйк-Сити, продюсер, хореограф и режиссер Илья Авербух в Казани встретился с участниками конкурса «Лидер XXI века». Он дал интервью спортивной редакции «Татар-информ», в котором оценил уровень фигурного катания в России и категорически отказался говорить про «Ледниковый период».

Илья Авербух: «Нужно быть на две головы выше всех соперников для победы. Если ты абсолютно сильнее всех, то у тебя будет золото» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Судейство в фигурном катании? Сильнейший должен побеждать в любой обстановке»

Знаменитый фигурист, серебряный призер Олимпиады 2002 года в Солт-Лэйк-Сити, продюссер, хореограф и режиссер Илья Авербух в ходе своего визита в Казань дал интервью спортивной редакции «Татар-информ», в котором оценил уровень фигурного катания в России и категорически отказался говорить про «Ледниковый период».

Что вам больше всего понравилось на недавней олимпиаде в Пекине?

Наша команда фигуристов выступила блестяще. Они были флагманом сборной России. Потрясающие девчонки, ставшие олимпийскими чемпионками. Фантастически выступили Аня Щербакова, Саша Трусова, Камила Валиева и Лиза Туктамышева. Вся четверка блестяще откатала в Пекине. Их командное чемпионство абсолютно не оспаривается, не допустимо до срыва. Нас не стереть!

Чем можно объяснить негативное судейство наших фигуристов на Олимпиаде?

Фигурное катание это субъективный вид спорта, в котором судьи выставляют свои оценки. Всегда есть довольные и недовольные судейством. Поэтому нужно быть на две головы выше всех соперников для победы. Если ты абсолютно сильнее всех, то у тебя будет золото. Сильнейший должен побеждать в любой обстановке.

«Этери Георгиевна Тутберидзе дала такой толчок развитию женского фигурного катания» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Россыпь талантов? У нас появился тренер-революционер – Этери Георгиевна Тутберидзе»

Чем вы объясняете такую богатую россыпь юных талантов в современном женском фигурном катании России? Это такая генерация уникальная или все же заслуга тренеров, прежде всего, Этери Тутберидзе?

Я думаю, что это следствие того, что у нас появился тренер-революционер, Этери Георгиевна Тутберидзе. Именно она дала такой толчок развитию женского фигурного катания. Такая цикличность всегда была. Я считаю, что тренер первичен, это он раскрывает таланты, а потом уже все остальное.

Алина Загитова выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, ушла из спорта, занялась шоу-бизнесом, боксом, керлингом, не исключает занятия прыжками в воду. А что бы вы ей посоветовали?

Развиваться, искать себя. Алина прекрасная девочка. Она уже несколько лет растет в телепроекте как ведущий. Я думаю, что она обязательно себя найдет. У нее сейчас такой возраст... Прекрасно, что она все на себе пробует и развивается.

«Алина прекрасная девочка. Я думаю, что она обязательно себя найдет. У нее сейчас такой возраст...» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Ты не имеешь права на ошибку, как в том же футболе, где всегда есть время отыграться»

А что вы сами чувствовали, когда прыгали на льду?

Я занимался танцами на льду, там нет прыжков. Но в молодости я был одиночником и некий опыт прыжков имею. Это колоссальное напряжение и волнение, появляющиеся сразу после выхода на лед. И ты не имеешь права на ошибку, как в том же футболе, где всегда есть время отыграться. Сорвал прыжок — можешь уезжать. Нужны предельная мотивация и мобилизация, поэтому нужно сразу включать автомат. В Солт-Лэйк-Сити в ходе проката, принесшего серебряную медаль, только и думал, скорей бы все закончилось, хотелось принять ванну.

Есть ли будущее в России у любительского фигурного катания?

Здорово, что люди у нас занимаются этим видом спорта. Да, есть некоторое недопонимание. Выступающие на Олимпийских играх спортсмены считаются любителями. Профессионалы в нашем виде спорта чисто формально это те, кто закончил выступать. Надо развивать это направление, хотя любители, понятно, не могут конкурировать с реальными профессионалами. Думаю, что такие соревнования будут появляться.

«Профессионалы в нашем виде спорта чисто формально это те, кто закончил выступать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продолжение «Ледникового периода»? Без комментариев

Будет ли продолжение у вашего шоу «Ледниковый период»?

Без комментариев.

С кем из актеров сложнее было работать на вашем шоу, и кто из них впечатлил вас прогрессом в катании на льду?

Надо помнить о дипломатии. Эти люди играют не на своем поле, создают зерно продукта. Они на время даются нам на время проекта. Все они разные, пока их почувствуешь, уходит много сил. Я им всем благодарен, они являются сердцем моего проекта, спасибо им всем. Но не хочу никого выделять.

Наслышан о вашем прочтении Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» в формате привычного для вас ледового шоу в Вероне. Оно, говорят, едва не сорвалось?

Да, мы долго пробивались в Верону, два года. Не очень нас там ждали, откровенно говоря. Но нам удалось. Однако в день шоу сгустились в небе Вероны тучи, прогнозировали дождь, и он пошел, причем, сильный. Нам же выступать на арене открытого «Колизея», перенос был невозможен, на следующий день там уже должно было пройти другое мероприятие. Весь день ходил, задрав голову. К началу шоу в 20:00 дождь прекратился. Но организаторы предупредили, что из-за риска короткого замыкания мокрой электротехники они не будут включать свет! Мы попросили дать нам 20 минут, все 10.000 зрителей в дождевиках. Мне пришлось подписать все бумаги, взяв всю ответственность на себя. Включили свет, почти все лампы загорелись. Но во втором отделении вновь пошел дождь, что добавило нам драматизма. Доиграли шоу под дождем, а попрощаться с публикой вышли босиком, обнажили свои души.

«ТЭФИ» для меня значит ничуть не меньше олимпийской награды. Потому что это то, что я смог реализовать себя после завершения спортивной карьеры» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Фигурное катание мой эксклюзив, мой жанр, в нем нужно развиваться»

Бывает, что вы выгораете, считаете возможным уйти в другую сферу?

Мы все физически и эмоционально устаем, хотим отойти от дел. И это есть кокетство перед самим собой. Вот, все брошу, и вы поймете, как без меня. Лучше в себе переключить, не занимать позицию неприкаянного гения, искать другое направление, другой коленкор, но не забывать про свое. Фигурное катание мой эксклюзив, мой жанр, в нем нужно развиваться.

Можно ли сравнивать серебряную медаль Олимпийских игр и театральную премию «ТЭФИ», полученную вами в 2008 году за «Ледниковый период. Дети»?

Это разные сферы деятельности, но «ТЭФИ» для меня значит ничуть не меньше олимпийской награды. Потому что это то, что я смог реализовать себя после завершения спортивной карьеры. Чтобы не затеряться и получить два «ТЭФИ» после спорта это очень важно.

«Мы с супругой договорились, что когда Леве исполнится три года, мы поставим его на коньки» Фото: соцсети Лизы Арзамасовой

«Точно дадим шанс сыну стать фигуристом, но если таланта нет, мучить не будем»

Ваш младший брат Даниил фехтовальщик, старший сын Мартин скейтбордист. Есть надежда, что младший сын Лева, пускай ему лишь второй год пошел, все-таки продолжит путь отца в фигурном катании?

Мы ему точно дадим шанс. Мы с супругой договорились, что когда Леве исполнится три года, мы поставим его на коньки. А дальше в принципе будет понятно, есть ли предрасположенность, если ли талант у сына. Если увидим, что таланта нет, мучить ребенка не будем.

В последнее время вам роли в кино не предлагают, был ведь у вас и такой опыт?

Нет. Да, это было один раз и я сразу для себя все понял.

«Я стараюсь сделать как можно больше всего без льда. Я давно работаю в более широких жанрах, чем фигурное катание» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Особым наслаждением для меня является «Ледниковый период»

А есть среди ваших многочисленных дел занятие, доставляющее вам максимальное удовольствие?

Из того, что я делаю, мне больше всего нравится ставить ледовые спектакли и большие церемонии. Но особым наслаждением для меня является «Ледниковый период». Это мой ребенок, родившийся в 2006 году, сейчас ему, получается, уже 16 лет. Подросток, как его можно не любить.

Ваши перфомансы на чемпионатах мира по хоккею, хоккею с мячом, олимпиадах, универсиадах понятны, кругом был лед, но на баскетболе...

Да, могу продолжить список - еще и на чемпионате мира по футболу делал шоу в Москве, на культурном форуме в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Я стараюсь сделать как можно больше всего без льда. Но практически любое мое мероприятие начинается с того, что все будут кататься на коньках. Это любимая шутка всех, особенно футболистов. Мол и балерины будут кататься на льду вместо пуантов. Но такие шутки быстро отходят, потому что я давно работаю в более широких жанрах, чем фигурное катание.

Вы начинали в танцах на льду в паре с Мариной Анисиной. Ее отец Вячеслав, прекрасный хоккеист «Крыльев Советов», «Спартака», СКА, ЦСКА и сборной СССР никак не участвовал в спортивной карьере дочери?

Нет, я его в то время никогда не видел. К тому времени мама Марины давно развелась с Вячеславом. Но затем мы несколько раз пересекались в товарищеских матчах по хоккею, в которых я играл. Это ты катался с моей дочкой, спрашивал. Марина очень любит отца, я это знаю, они общались. Но никакого участия в тренировочном процессе дочери он не принимал. Я его впервые увидел после того, как завершил катание с Мариной.