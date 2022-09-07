Илья Авербух назвал Этери Тутберидзе тренером-революционером

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в Солт-Лэйк-Сити, продюсер, хореограф и режиссер Илья Авербух назвал корреспонденту «Татар-информа» причину появления большого числа талантов в российском фигурном катании.

«Я думаю, что это следствие того, что у нас появился тренер-революционер - Этери Георгиевна Тутберидзе. Именно она дала такой толчок развитию женского фигурного катания. Такая цикличность всегда была. Я считаю, что тренер первичен, это он раскрывает таланты, а потом уже все остальное.

Наша команда фигуристов на Олимпиаде выступила блестяще. Они были флагманом сборной России. Потрясающие девчонки, ставшие олимпийскими чемпионками. Фантастически выступили Аня Щербакова, Саша Трусова, Камила Валиева и Лиза Туктамышева. Вся четверка блестяще откатала в Пекине. Их командное чемпионство абсолютно не оспаривается, недопустимо до срыва. Нас не стереть!» - заявил Авербух.

Также он оценил решение Алины Загитовой приостановить карьеру фигуристки и оценил увлечения олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018.

«Что бы я ей посоветовал? Развиваться, искать себя. Алина прекрасная девочка. Она уже несколько лет растет в телепроекте как ведущий. Я думаю, что она обязательно себя найдет. У нее сейчас такой возраст... Прекрасно, что она все на себе пробует и развивается», - считает Авербух.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Ильей Авербухом.