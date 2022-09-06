Илья Авербух молодым лидерам о конкуренции: «Это бесконечный марафон»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани на площадке Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма знаменитый фигурист, продюсер и режиссер Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, встретился с участниками конкурса «Лидер XXI века» и поделился с ними своим пониманием феномена лидерства.

Эта мотивационная встреча «Успех — это прирожденный талант или большой и долгий труд?» для конкурсантов оказалась уже третьей по счету за сегодняшний день, но, наверное, стала самой запоминающейся.

«Развивая свой талант, ты чувствуешь, на что тебя направляет Всевышний. Но без труда ничего не получится. Талант это некий стартап, и если его не подпитывать, то он останется потенциальным. Надо стремиться, искать его, и это будет вознаграждено», — заявил Авербух собравшимся.

«Все к успеху стремятся, хотят быть лидерами, но это ускользающая субстанция. Успех приходит, но нужно идти дальше. Иногда везет, но нужно иметь базу, капитализировать ее. Мой первый проект „Ледниковый период“ (2006 год) был очень сложным по организации. Прошло уже 15 сезонов, и можно назвать везением приглашение на Первый канал. Это был мой шанс, мне доверили, всё сошлось, был успех. Но успех нужно продолжать, развивать, закреплять. Сейчас стало больше крупных планов, другие световые решения, другая драматургия. Может быть, у проекта будет долгая и большая жизнь», — привел фигурист пример из собственной биографии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Относительно составляющих, необходимых для успеха, Авербух сказал следующее: «Работать в команде, которая точно понимает свои перспективные цели. Работать головой 24 часа в сутки, отвечать за всех. Лидер должен делегировать часть своих полномочий команде, чтобы из нее выросли новые лидеры. Не стоять на одном месте, быть стратегом, но не переть напролом. Будьте готовы играть в длинную, чувствовать больший объем».

Для борьбы с усталостью претендующим на лидерство спортсмен посоветовал «стараться вовремя переключаться. «Лучше заниматься несколькими проектами — появится новая мотивация, новые вершины», — добавил он.

Для превращения идеи в реализованный проект Авербух рекомендовал «ставить задачу» и «делать то, чего раньше не было». «Порой по полгода ничего нового в голову не идет. Движение — сила», — признался призер Олимпиады.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Высказался фигурист и о своем восприятии проблемы конкуренции: «Теоретически это хорошо, двигатель истории. Раньше у меня не было конкурентов, а сейчас есть три ледовых шоу кроме моего. Именно конкуренция заставляет тебя двигаться вперед. Это бесконечный марафон. Удержать лидерство гораздо труднее, чем захватить его. Ты являешься целью для тех, кто идет за тобой. Догонять всегда проще, лидер сам формулирует свои цели. Надо стремиться побеждать, не забывая, что это лишь промежуточная победа».

Илье Авербуху удалось впечатлить публику. Переполненный зал никак не хотел отпускать оратора, собравшиеся задали массу вопросов, огромная сцена в итоге не смогла вместить всех желающих сфотографироваться.

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» — полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Конкурс проходит с 5 по 10 сентября в Казани, он объединил более 500 активистов детских общественных организаций из 70 регионов России в возрасте от 14 до 17 лет. Проводится мероприятие уже 20 лет.