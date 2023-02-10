Илья Агапов: «Людей на стадионах стало меньше после ведения Fan ID»

Защитник ЦСКА и воспитанник «Рубина» Илья Агапов раскритиковал введение системы Fan ID на российских стадионах. По его словам, это нововведение повлияло на падение посещаемости футбольных матчей в России.

«Фанаты, безусловно, важны на стадионе. Они заводят нас, поддерживают в непростые времена, являются в какой-то степени двигателем команды. Мы слышим прекрасно все их песни, крики. Это помогает тебе пребывать в тонусе. Введение Fan ID сильно отразилось на посещаемости, людей на стадионах стало меньше. При полупустых трибунах всегда играть тяжелее», – сказал футболист в интервью «ТИ-Спорт».

Первую часть нынешнего сезона Агапов провел в нижегородском «Пари НН», откуда впервые в карьере получил вызов в основную сборную России. В зимнее трансферное окно защитник перешел в московский ЦСКА.

Агапов является уроженцем Казани и считается воспитанником Академии «Рубина». За основной состав казанцев он ни разу не сыграл.