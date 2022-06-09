Илхом Абдуллаев: Татары сделали очень много для становления современного Узбекистана

Татары сделали очень много для становления современного Узбекистана. Об этом заявил руководитель Межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по сотрудничеству с Госдумой РФ, председатель Комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Илхом Абдуллаев на встрече с главой парламента Татарстана Фаридом Мухаметшиным.

«Татары – наши братья, и мы никакого национального деления не делаем между гражданами Узбекистана. Но мы постоянно отстаиваем то, что должны создать условия для развития их самобытности и культуры. Мы хотим, чтобы культура татарского народа жила и развивалась. И мы будем все делать для этого», – сказал Абдуллаев.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан прибыли в Казань для участия в совместном заседании депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Узбекистана и межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса по сотрудничеству с Государственной Думой РФ. Заседание пройдет 10 июня в Казанской ратуше.

«Предложение о том, чтобы провести совместное заседание межпарламентской дружбы Узбекистана и России в Казани поступило от российской стороны. Мы очень обрадовались этому предложению и сразу его поддержали. Мы внимательно наблюдаем за Татарстаном и гордимся успехами, которые ваша республика достигла в составе России. Вы один из инновационных центров и регионов России, который обеспечивает занятость населения, высокий темп развития в производстве, животноводстве и других сферах. Все это положительно сказывается на качестве жизни россиян», – подчеркнул Абдуллаев.

Он заметил, что народ Татарстана и Узбекистана связывает одна религия, а также культура, язык. «У нас много общего в истории, и я уверен, что очень много будет и в будущем. Немало граждан Узбекистана находятся в Татарстане. Я разговаривал со многими из них. Они отметили, что именно в вашем регионе смогли создать условия четкого правового режима. Если ты не нарушаешь закон, соблюдаешь свои обязанности, то здесь все будет хорошо», – продолжил руководитель межпарламентской группы.

Он также заверил, что Узбекистан всегда готов оказать поддержку любому проекту Татарстана, который будет реализовываться в регионах этой республики.

Фарид Мухаметшин поблагодарил гостей за решение приехать в Татарстан. «Для нас это важно, особенно в нынешних условиях. У нас с народом Узбекистана почти одна судьба, одна вера, схожий язык. У каждой территории есть свои практики, которые интересно изучить и, возможно, применить у себя. От общения только богатеешь», – отметил он.

Руководитель парламента рассказал, что в Татарстане проживают представители 173 национальностей, в том числе около 9 тыс. граждан Узбекистана. В настоящее время в Узбекистане проживает одна из крупнейших татарских диаспор за рубежом – более 300 тыс. человек.

«Обеспечивать межнациональный мир и согласие – одна из базовых ценностей Татарстана. Нам это удается, мы находим общий язык с представителями разных национальностей, проживающих в республике, – добавил он. – Ищем возможности, чтобы противостоять вызовам и сохранить поступательное развитие Татарстана».

По мнению руководителя аппарата депутатской группы по связям с парламентом Узбекистана, советника заместителя Председателя Госдумы Наталии Красовской, символично, что выездное заседание проходит в Татарстане. «Это показатель того, что вся огромная Россия готова к развитию на всех уровнях международных связей. И мы будем учиться у Татарстана и Узбекистана тому, каким образом выстраивать эти связи. Надеюсь, что совещание, которое пройдет завтра, положит начало новым процессам, которые получат свое развитие в самое ближайшее время», – заявила она.

Встреча Председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина с депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан прошла в парламенте республики.