Илхом Абдуллаев: Народы России и Узбекистана заинтересованы в сотрудничестве государств

Народы России и Узбекистана заинтересованы в сотрудничестве двух государств. Об этом заявил в Казани руководитель Межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по сотрудничеству с Государственной Думой РФ, председатель Комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Илхом Абдуллаев.

«Встречи, состоявшиеся на татарстанской земле, и общение с нашими избирателями показали, что люди заинтересованы в сотрудничестве двух государств. Мы как парламентарии должны ответить адекватными действиями. Думаю, все условия для нашей эффективной работы созданы, мы должны только работать», — сказал Абдуллаев на совместном заседании депутатской группы Государственной Думы по связям с парламентом Узбекистана и Межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по сотрудничеству с Госдумой РФ.

Узбекистанский парламентарий отметил, что отношения между двумя странами динамично развиваются. «Это очень эффективные, доверительные отношения. Их основу составляют открытые дружеские отношения, которые сложились между руководителями наших государств. Они не раз демонстрировали всем общность позиций по многим вопросам. И их задачи, которые они ставят перед нами, как раз открывают хорошую платформу для нашего сотрудничества», — подчеркнул руководитель межпарламентской группы.

По словам Абдуллаева, важной частью взаимодействия между государствами является межпарламентское сотрудничество. Он предложил обмениваться опытом законотворческой работы, назвав это направление перспективным.

«Мы внимательно следим за той законотворческой деятельностью, которая осуществляется в Госдуме. Я считаю ее одной из образцовых. Российский парламент оперативно в сложных условиях принимает очень актуальные, перспективные, инновационные законы, которые могли бы формировать правовое пространство не только одной страны, но и наших региональных объединений», — уверен докладчик.

Он уточнил, что парламенту Узбекистана интересен опыт законотворческой деятельности Государственной Думы России в такой сфере, как информационная безопасность.