Ильхам Кашапов: В Пестречинском районе РТ совершено хищение воды на 3,5 млн рублей

В прошлом году в Пестречинском районе Татарстана с 24 мая по 31 декабря с целью проверки правильности водоснабжения спецкомиссия совершила 169 выездов и проверила 2970 хозяйств. В результате было оформлено 257 актов нарушений на сумму 3 млн 506 тыс. рублей. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава района Ильхам Кашапов.



Нарушители оплатили 207 актов на сумму 2 млн 997 тыс. руб. Неоплаченными остались 50 актов на сумму 509 тыс. рублей.



«Из них в процессе реструктуризации семь человек на сумму 92 тыс. рублей. Подали в суд на 17 должников на сумму 337 тыс. рублей, так как они отказались оплачивать задолженность добровольно», — уточнил глава муниципалитета.



По словам Кашапова, в 2020 и 2021 году велась работа с должниками. Им лично вручаются предупреждения с требованием оплаты. Совершено 37 обходов многоквартирных домов с целью проверки правильности водоснабжения.



«Вопрос серьезный. Сейчас мы также объезжаем хозяйства и видим, что таких нарушений достаточно много», — отметил Кашапов.Вопрос с водоснабжением в Пестречинском районе Татарстана стоит остро. «В 2020 году для предоставления услуг населению по водоснабжению, законной передачи прав на объекты водоснабжения, формирования тарифа по всем поселениям района было создано муниципальное унитарное предприятие „Пестречинские коммунальные сети“, которое начало свою работу в 10 сельских поселениях», — подчеркнул докладчик.



В 2021 году МУП планирует максимально охватить все поселения района, заверил Кашапов.

