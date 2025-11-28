Ильхам Кашапов предложил провести в Беларуси Год татарской культуры

Торгово-экономический представитель Татарстана в Республике Беларусь Ильхам Кашапов предложил рассмотреть возможность провести в 2026-м Год татарской культуры в Белоруссии. Об этом он заявил по видеосвязи на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Взаимодействие Татарстана и Беларуси основано на крепкой дружбе и взаимном уважении народов. На следующий год мы планируем дальнейшее углубление сотрудничества по всем направлениям», – сказал он.

В частности, ставится задача увеличить товарооборот до 2 млрд долларов США, планируется организовать летние школы и обмен студентами, развивать туристическое сотрудничество через создание совместных экскурсионных маршрутов, уточнил Кашапов.

По его словам, в начале следующего года также планируется провести вторую научно-практическую конференцию «Татары Республики Беларусь: история и современность».

«В следующем году планируется издать сборник материалов о вкладе татар, татарстанцев в оборону и освобождение Беларуси от немецко-фашистких войск», – отметил он.

Национальный совет «Милли шура» Всемирного конгресса татар объявил 2025-й Годом 80-летия Великой Победы и Мира, добавил первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар – руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«В рамках данного года татарскими общественными организациями регионов России и стран зарубежья проведено более тысячи мероприятий. В настоящее время Всемирный конгресс татар объединяет 512 общественных организаций в 78 регионах и 47 странах», – подчеркнул он.

Шакиров заметил, что в этом году в субъектах РФ открылись памятники выдающимся личностям – Герою Советского Союза поэту Мусе Джалилю в Адыгее, Габдулле Тукаю в Пермском крае, народному артисту Татарстана и Башкортостана Фану Валиахметову в Шаранском районе Башкортостана.

Проведена работа по увековечению памяти патриота-пограничника, первого Героя Советского Союза среди татар Гильфана Батыршина во Владивостоке, Казани и Кировске Луганской Народной Республики.

«Мы переходим на системную работу с татарскими общественными организациями на новых территориях России. В этом году состоялись поездки делегаций конгресса в Ростов, Луганск, Лисичанск, Кировск, Донецк, Армавир и Крым. В них прошли встречи с татарскими общинами, концерты татарстанских артистов в Луганске и Донецке, передан гуманитарный груз. В декабре планируется поездка в Лисичанск и Рубежное», – заключил он.