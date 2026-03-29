Ильвира Хамматова: «Окружающие привыкли, что я всегда режу правду-матку»

Ильвиру Хамматову, ставшую популярной благодаря песне «Яшьли сөйгән ярым» («Возлюбленный юности»), давно не было видно на сцене. «Интертат» расспросил певицу о совместном с Айгуль Бариевой проекте офлайн-знакомств, жизни после развода и советах молодым девушкам.





Фото: из семейного альбома Ильвиры Хамматовой

«Штамповать песни только потому, что так делают другие, уже не хочется»

– Ильвира, вы стали реже выпускать песни. С чем это связано?

– Правильнее будет сказать, что я уже давно не выпускала песен на музыкальных площадках. Зрителя не обманешь. Даже уже не помню, какая песня была последней, – кажется, «Алтыным» («Золото мое»). С чем это связано? Мне уже не хочется записывать песни только ради того, чтобы петь. Это делается либо по велению души, в силу каких-то кардинальных перемен в жизни, либо когда у тебя много денег, ты не знаешь, куда их девать, и начинаешь записывать песни, снимать клипы, давать концерты.

Я эти этапы, кажется, прошла. Теперь хочется творить для души, выпуская по одной песне в год и красиво преподнося ее зрителю. Штамповать песни только потому, что другие так делают, уже не хочется.

– Значит, сейчас вы занимаетесь только организацией концертов?

– Я пробую себя в разных направлениях. На сегодняшний день я человек, который: организует концерты, пишет к ним сценарии, снимает клипы, открывает новые таланты, держит пункт выдачи заказов маркетплейса, обучает других работе в этом бизнесе. Еще я продюсер школы хореографии. Все это так или иначе связано с творчеством.

– И как вы все успеваете?

– Скажу как есть – я не успеваю, но стараюсь. Жизнь очень коротка. Раньше я не понимала смысла этих слов, но мне уже 40 лет. Некоторые люди живут так, будто у них в запасе еще 100 лет жизни. Все в руках Всевышнего, сегодня мы есть, а завтра нас нет. Поэтому я ценю каждый прожитый день и прикладываю максимум усилий, чтобы успеть сделать то, что могу.

Конечно, бывают и моменты апатии, когда хочется просто полежать дома. Это нормальное явление. Так я привожу в порядок свои мысли, а потом снова вхожу в прежний ритм жизни. Не успеваю досмотреть за ребенком, он у меня очень самостоятельный. Когда в какие кружки ходить, какую одежду постирать – все знает сам, помогает мне.

В ПВЗ маркетплейса у меня тоже есть помощница, она составляет графики, говорит: «Ильвира апа, сегодня вам нужно зайти». Если я где-то начинаю не успевать, на помощь приходит мама. Говорят же, Всевышний любит тебя через людей, которые рядом. Моя жизнь тому пример. Вокруг меня люди, проверенные годами, в том, что я везде успеваю, есть и их заслуга.

Фото: © Фируза Гыйниятова

– А дружба с другими эстрадными артистами у вас сохранилась?

– Конечно, сохранилась. Не только сохранилась – усилилась. Например, с Айгуль Бариевой мы общались только на концертах, а теперь, с запуском совместного проекта «Мәхәббәт ул – син» («Любовь – это ты»), стали близкими подругами. Эта идея возникла спонтанно. Айгуль сказала мне: «У меня есть незамужняя подруга. Где, интересно, сейчас знакомится молодежь?» Мы обсудили эту тему и воплотили ее в жизнь.

По-прежнему поддерживаю отношения с Дилярой Илалетдиновой, Айгуль Рахимовой. И с Винарисом Ильегетом и Лилией Хамитовой хорошо общаемся, я вела их свадебную церемонию, сейчас составляю для них концертные программы.

Знаешь, с годами понимаешь, что смысл понятия «друзья» меняется. В студенческие годы я бы сказала: «Друзья – это люди, к которым можно прийти в трудную минуту, излить душу, провести с ними полдня». Теперь я понимаю, что друг может быть и далеко, но теплое слово, которое он скажет раз в месяц, согревает душу и придает сил. Например, у меня есть подруги, которые живут в Набережных Челнах, Рыбной Слободе. Даже если мы целый месяц не общаемся, потом внезапно переписываемся или созваниваемся. И никто не даст мне более толкового совета, чем они.

– Недавно вы приходили на концерт Нияза Сафиуллина.

– Это мой собрат по творчеству, неуступчивый, упрямый. Мы давно не ездили на гастроли, видимся редко. Он и сейчас может позвонить мне в любую минуту и спросить совета по поводу песен или клипов. Я всегда скажу ему правду. Окружающие привыкли, что я всегда режу правду-матку, говорю как есть.

Фото: из семейного альбома Ильвиры Хамматовой

«Сейчас женщины стали очень сильными»

– Расскажите чуть подробнее о вашем совместном проекте с Айгуль Бариевой.

– Эта идея родилась, когда мы ехали на благотворительный концерт в Зеленодольск. Говорят же, что масштабные проекты возникают не на пустом месте. У нас произошло именно так. Я сказала, что в Москве есть площадка для знакомств молодежи. Чтобы узнать, как это выглядит, в ту же субботу туда полетела и сходила с московской подругой на вечер знакомств. Не с целью найти парня, а чтобы посмотреть, какие люди туда ходят, и чтобы в Казани было легче начать подобное дело. Этот проект был реализован за один месяц. Оказывается, для совершения полезного дела пути всегда открыты.

Участники проекта заполняют заявку, мы выходим с ними на связь. Потом формируем отдельные группы для мусульманских девушек и юношей, обычной молодежи и для людей постарше. Женщины очень активны, а вот мужчины, едва переступив порог, думают, как включить заднюю. Мы организовали три встречи, участвовали около 400 человек, а всего заявок было, наверное, 600-700. 70 процентов из них – девушки, которые хотят быть счастливыми и создать семью, они проявляют инициативу. Сейчас женщины стали очень сильными. Если молодые люди познакомятся через наш проект и создадут семью, я бесплатно проведу для них церемонию бракосочетания, а Айгуль Бариева споет. Это подарок от нас. Мы очень ждем такого дня.

– Участие в этом проекте платное?

– Да. Нельзя же сидеть и ждать манны небесной, не сделав первый шаг. Это как в том анекдоте, где мужик просит у Всевышнего помочь разбогатеть, выиграть в лотерею, и тот ему говорит: «Ну ты хоть билет-то купи!»

– Вы писали в соцсетях, что сидите на сайте знакомств. Считаете знакомство в интернете более удобным, чем в реальной жизни?

– Не считаю более удобным, просто у меня нет времени знакомиться в реальной жизни. Вот сейчас мы сидим с тобой на интервью, рядом с нами сидели двое парней. К такой женщине, которая вся в беготне и заботах, они и подойти не решатся. Про таких думают: «Она не готова, вся в делах». Например, были мужчины, желавшие познакомиться, когда я ехала в такси. Но я еду в такси не для знакомств, а чтобы, передвигаясь из точки А в точку Б, решить тысячу и один вопрос по телефону.

Сегодня я встала в пять утра, съездила на свой ПВЗ, вернулась домой, после этого с Саидой Мухаметзяновой поехала в «Казань Экспо». Когда тут знакомиться? А на сайтах знакомств сразу можно узнать, сколько человеку лет, разведен ли он, есть ли дети, где работает – всё. И когда приглашают на встречу, ты, зная «базу», идешь уже в какой-то мере подготовленным. По мне, на сайтах знакомств больше шансов найти свою судьбу.

– Вы были замужем два раза, не боитесь снова ошибиться?

– Нет. Мы живем один раз, и жизнь, как я уже сказала, очень коротка. Некоторые, наверное, резко отреагируют на мои слова: «Если жизнь коротка, что теперь, в 40 лет можно 10 раз замуж выйти?» У нас есть поговорка: «Унга барам, уңганчы барам» («Выйду хоть за десятерых, пока не повезет», – прим. Т-и). Я не говорю, что хочу выйти за десять мужчин, но я хочу быть счастливой. Буду стараться для этого. Если мне на роду написано быть замужем два-три раза, значит, так и будет.

Никто же, выходя замуж, не думает о плохом: «А, поживу немного, а потом разведусь». Злоязычных слушателей, комментаторов тоже много. Но им, прежде чем злословить, стоило бы заглянуть поглубже в душу человека. После второго развода многие мне писали: «Все понятно, так оно и бывает, когда выставляешь все напоказ. У него же на лбу написано, кто он! Обманщик он, как вы этого не видели?!» В том-то и дело, что это не видно! Со стороны виднее. Я, конечно, представляю, как счастливо устроить семейную жизнь. Думаю, что созрела до стадии здоровых отношений. И всем девушкам желаю встретить того, кто смотрит на жизнь трезво.

Фото: из семейного альбома Ильвиры Хамматовой

«Чувство потери все равно не уходит»

– Как вы относитесь к запретам со стороны мужчины?

– Для меня это больная тема. Своим вопросом ты наступила на больную мозоль. В одних моих отношениях мужчина говорил: «Матурым, хочешь петь – пой, хочешь ездить на гастроли – езди. Я не ставлю тебе никаких ограничений. У меня только одна просьба – давай сохраним наши чувства в чистоте, не запятнав». Потом, когда отношения переросли во что-то большее, начались неудобные вопросы ко мне, проверки моих соцсетей, ревность к коллегам-мужчинам, к моему собрату по творчеству Ильшату Валиеву, запреты, ограничения. Пошли разговоры: «Туда не ходи, такую одежду не носи, эту песню не пой». В конце концов он запретил мне ездить на мероприятия, которые проходили в других регионах.

У меня свет в глазах потух, я отошла от творчества, пробовала себя в другой сфере, но ничего не вышло. Творческий человек может заниматься какими-то масштабными проектами, только когда он окрылен. Если бы я осталась с тем мужчиной, трех-четырех моих сегодняшних проектов не было бы.

– Тяжело было забыть любимого человека?

– Я уже 40-летняя женщина. Забыть не трудно, но чувство потери все равно не уходит. Трудно с этим смириться.

Говорят, каждый человек приходит в эту жизнь для чего-то. В 19 лет я получила своего первого «Золотого барса», благодаря той же «Яшьли сөйгән ярым» меня до сих пор узнают. Но та Ильвира и нынешняя Ильвира сильно отличаются. 19-летняя я сказала бы тебе: «Забыть любовь очень тяжело». Наверное, в молодости так и было. Первый развод тоже дался мне очень тяжело. Но сейчас я думаю, что через все это надо было пройти.

– Как вы считаете, в каком возрасте девушки должны выходить замуж?

– Раньше я думала, что девушка обязательно должна быть замужем к 25 годам, к 28 родить первого ребенка и к 30 – второго. Наверное, это шло и от воспитания.

А сейчас я думаю, что все индивидуально. Кто-то готов выйти замуж и создать семью в 20 лет, а кто-то и в 40 этого боится.

– После развода много было желающих с вами пофлиртовать?

– Очень много. Говорить-то легко, только сделать что-то трудно. После развода я видела мужчин, как сканер, понимала, что им от меня нужно. Были и те, кто нравился, но либо у нас не совпадали принципы, либо они не принимали мое творчество или моего ребенка. Бывало, что и предложения делали, но я не соглашалась. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это путь, который я должна была пройти.

Фото: из семейного альбома Ильвиры Хамматовой

«Лысый или бородатый – неважно»

– Каким должен быть мужчина рядом с вами? Скажем, может ли он быть ниже вас ростом?

– Для меня рост никогда не был важен, важнее внутреннее состояние человека. Мужчина для меня должен быть красивым. А красота для меня – это может быть и то, как он смотрит на тебя с восхищением, когда его глаза сами обо всем говорят. Лысый или бородатый – неважно. Я много говорю, горю разными идеями, я многогранная личность. Хочется, чтобы мужчина умел принимать все мое состояние, понимал все по моему взгляду. Чтобы принимал и моего сына Султана, давал ему дельные советы, интересовался его будущим. То есть речь идет о сильном мужчине. Я ведь и сама стала сильной женщиной.

И пусть мой супруг будет мусульманином, потому что я представляю себя в старости бабушкой в белом платке, которая ходит на Коран ашы. Пусть рядом будет бабай – кто-то же должен донести до дома корочку бэлеша (то есть гостинцы, – прим. Т-и).

– За какой поступок вы никогда не смогли бы простить мужчину?

– Я могла бы тут перечислять: измена и прочее. Но, по психологии, человек притягивает в свою жизнь то, чему сопротивляется.

– Как вы думаете, продолжать жить вместе только ради детей, когда чувства уже остыли, – это нормально?

– Это не то, через что я прошла, у меня нет 20-летнего семейного стажа и взрослых детей. Поэтому не считаю это нормальным. Независимо от возраста и мужчина, и женщина имеют право быть счастливыми.

– В каких вы отношениях с бывшими супругами?

– С первым общаюсь, только если возникают очень серьезные вопросы, касающиеся Султана. А со вторым вообще никак. Не считаю, что нужно общаться. Они для меня чужие люди.

Фото: из семейного альбома Ильвиры Хамматовой

– А Султан общается с отцом?

– Очень редко. Я не ставила им никаких преград, но у него своя семья, может быть, на Султана не хватает времени. У мужчин вообще другое отношение к детям. Может, в молодости отцовские чувства и не успели проснуться.

– Ваш сын интересуется творчеством?

– Слава Богу, нет. Я бы не хотела, чтобы он был творческим человеком. Я пыталась привлечь его к сцене, чтобы он не боялся аудитории, раскрепостился, мы даже выступали на детских «солянках». Он и сейчас, если предложу спеть, соглашается. Но зарабатывать на сцене и при этом сохранить себя как мужчину – очень трудно. На мой взгляд, парень, будучи главой семьи, должен работать в другой сфере. И мой любимый тоже пусть не будет певцом.

– Тяжело быть для сына одновременно и матерью, и отцом?

– Очень тяжело. Я уже сказала, что мой сын самостоятельный. Но в то же время я понимаю, что не могу уделять ему должного внимания. Ребенка нужно вовремя и поругать, и пожалеть, приласкать...

Но у меня есть одно оправдание – когда стану бабушкой, заберу детей Султана к себе и буду баловать их. Эта мысль меня греет.

Формирование сына как настоящего мужчины тоже зависит от меня. Самое главное – не быть слишком строгой и слишком мягкой.

– Что бы вы выбрали – семью или карьеру?

– Мне нельзя задавать этот вопрос, потому что я до сих пор не знаю на него ответа. Бывали моменты, когда меня ставили перед таким выбором, и я выбирала карьеру. В то время я решала интуитивно, не представляла свою жизнь без творчества.

Но зачем выбирать что-то одно?! Можно же найти баланс между семьей и карьерой. Очень не люблю этот вопрос, спасибо, что еще раз задала!

– Какая у вас самая большая мечта?

– Хочу жить в деревянном доме. Смотрю в интернете разные красивые картинки, среди них есть дом, который мне нравится. Хотя сейчас, наверное, хочу уже каменный дом. В общем, скажу так: просторный, с большими окнами, светлый двух-трехэтажный дом недалеко от Казани, где можно собирать и потчевать всех родственников. Это моя мечта.

Мечтаю родить девочку. Если Всевышний пошлет такого мужчину, о котором я мечтаю, который скажет мне: «Ильвира, матурым, давай создадим дружную семью, но у меня одно условие – родим девочку», – я соглашусь не раздумывая. Я бы покупала ей красивые девчачьи наряды, украшения. Водила бы на фотосессии. У меня очень много идей, кажется, целой жизни не хватит, чтобы все осуществить.

Фируза Гиниятова, «Интертат», перевод с татарского