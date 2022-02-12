Ильтазар Мухаматгалиев: «Моя цель – не аншлаг в зале, а аншлаг родственных душ»

Ильтазар Мухаматгалиев: «Я вообще не люблю, когда все строится чисто на сценарии. Я ожидаю возникновения живых моментов» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

– Ильтазар, встретиться, поговорить с вами хотела давно, тут и инфоповод появился... Хотя поговорить с артистом можно и без всякого инфоповода.

– В первые месяцы пандемии мы же все были заперты в своих домах, где-то полгода так жили. Поначалу, конечно, было хорошо, просто как внезапные выходные – отдыхаешь, спокойно с семьей пьешь чай, отсыпаешься, сидишь смотришь в окно и мысли приводишь в порядок. Уже ближе к месяцу такого отдыха стало как-то беспокойно на душе – столько времени провожу зря. Вот сижу я, ничего не делаю, смотрю в одну точку. В голове что-то крутится... Стал вспоминать и повторять про себя стихи, какие я знаю. Выхожу на балкон, рассказываю вслух – проверяю, правильно ли я их рассказываю. Захожу, снова чаю попью... В итоге вот таких стихов у меня набралось примерно на получасовую программу.

Раньше у меня времени не было что-то новое учить, а тут получилось. Поэзия молодых очень красивая.

– Только поэзия?

– Да. О прозе так не могу сказать. Журнал «Казан утлары» год выписывал, посмотрел, что там. К сожалению, прозой не настолько доволен, как поэзией. Так и должно быть – жизнь идет по синусоиде. Мне кажется, что в поэзии молодежь и смелее, благороднее, и чище. Особенно восхищает творчество наших девушек: Лилии Гибадуллиной, Гелюсы Батталовой, Йолдыз Миннуллиной... Хотя в программе у меня в основном мужчины. Это не анализ стихов, я их просто выучил, как моя мама говорит, «заключил в своей памяти». Полюбившихся стихов оказалось довольно много, больше, чем на час, поэтому я потом их начал уже отсеивать.

– Я бы не сказала, что поэзия сейчас в нашем культурном пространстве не присутствует – стихи читают со сцены, и конкурсы специальные есть, и даже конкурс с солидными призами... К чему я веду – у тебя будет что-то новое, чего сейчас нет?

– Стихов много. Я сам в интернете вижу, как их читают, – там одни эмоции, ими старательно выжимают слезу. И музыка соответствующая. Такая поэзия мне неинтересна, она меня утомляет, даже одно стихотворение не могу дослушать до конца. У них своя аудитория, а я имею в виду другую аудиторию – есть люди, солидарные со мной, понимающие вещи так же, как я.

– Кто они?

– Каждый из них живет в своем отдельном мире, в то же время они нуждаются в том, чтобы собраться вместе и послушать стихи. Каждый из них сам по себе восхищается поэзией, а мне хотелось собрать их вместе. Я жил с такой идеей. Фарит Рафкатович тоже, когда мы уже собрались в театре, спросил: «Чем вы занимались в это время?» Я сказал, что потихоньку появляется вот такая программа, спросил, нельзя ли в Малом зале устроить вечер. Фарит Рафкатович сказал: «Давай сделаем не один вечер, а каждый месяц, попробуем ввести в репертуар». После этого разговора прошло больше года. У театра забот много, я уже остывать начал, и вдруг звонят: «Почему ты не подходишь? Забыл?» И тут я резко начал готовиться.

«Мы же творческая семья. Лейсан подготовила романсы, разные песни, и стихи у нее есть» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

– Наверняка не в одиночку – рядом с тобой живет одна из самых талантливых актрис татарского театра (жена Ильтазара Мухаматрахимова – Лейсан Рахимова).

– Верно. Мы же творческая семья. Лейсан подготовила романсы, разные песни, и стихи у нее есть. В то время и дочка была в Казани, они учились дистанционно. Ее будущая профессия тоже связана с искусством (Лейла Мухаматгалиева учится в Школе-студии МХАТ на художника по свету, сценографа-технолога. – Ред.). Одним словом, как плод «вынужденного отдыха» появилась вот эта программа. Сначала она родилась у нас в голове, теперь уже это надо реализовать на сцене. Как получится, один бог знает.

– Режиссер тоже ты сам?

– Да, потому что я подумал, что очень сложно будет кому-то объяснять все идеи, пожелания, которые во мне есть. К тому же это не какая-то большая вещь. Был бы спектакль, конечно, я бы попросил дать режиссера. А здесь просто осталось добавить технические моменты. Главное – чтобы у меня самого желание выйти на сцену не пропало. Если это желание не угаснет, что все можно сделать.

– Но все же как бы ты описал своего зрителя?

– Часовая программа – это значит, целый час слушать стихи. Если человек не любит поэзию, он такое не выдержит. Здесь моя цель – не аншлаг в зале, а аншлаг родственных душ. Будут хоть 20 человек, если наши души раскроются, установится связь и в таком состоянии сможем прожить час – это состояние, которое иные не могут испытать и за целую жизнь. Если человек думает, что его тут развлекут и будут удивлять, то пусть такие даже не приходят! Там не будет ни танцев, ни попыток старательно петь под современные ритмы.

Иногда и четверостишие может потрясти всю душу, весь день ничего не хочешь видеть. А иногда читаешь толстенные тома... и никакого снотворного не надо.

– То есть на этом вечере мы сможем познать поэзию, которую ты считаешь поэзией, верно?

– Сейчас ведь детей разделяют на гуманитариев и тех, кто лучше знает точные науки. Мне кажется, вопрос нельзя так ставить. Якобы у кого-то лучше работает одна сторона головного мозга, у другого – другая. Не согласен. Искусство и наука – это как разные стороны монеты. На одной стороне монеты рисунок богаче, а на другой – скромнее. Но это та же монета. Поэтому мне неинтересны произведения искусства, построенные на голом чувстве. И на сцене – если я не вижу у человека в глазах мысль и знания, то мне неинтересно. Особенно в современном искусстве. Поэтому на этом вечере хочется попробовать посмотреть на искусство, законы гармонии и через науку тоже.

«Часовая программа – это значит, целый час слушать стихи. Если человек не любит поэзию, он такое не выдержит» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Древние греки видели связь между музыкой и математикой. И есть убедительные доказательства, что это так. Но не буду спойлерить, это уже тема будущего вечера.

– Значит, в какой-то мере это еще и лекция?

– Не хочу пугать, называя это лекцией, будет разговор, некое раскрытие завесы тайн... попытка приподнять завесу тайн.

– Насколько я знаю, первое высшее образование у тебя техническое. Проявляется, значит?

– Да, по первому высшему я химик-технолог, технарь. После третьего курса подошел к Марселю абый Салимжанову, говорю: «Я учусь хорошо, но брошу и приду к вам». А он посоветовал доучиться, сказал, что из технарей получаются хорошие режиссеры. Видимо, он хотел, чтобы я развивался в этом направлении. Потом я начал писать сценарии, думаю, этим я в какой-то степени его представления реализовал. Сценарий пишется так, чтобы режиссер смог быстро его поставить, то есть надо писать через точку зрения режиссера.

– Это главный критерий сценария?

– Чтобы понравилось людям, а главное – тому, чей творческий вечер ты делаешь. Я как-то посчитал – за все это время я написал сценарии двух сотен различных творческих вечеров и юбилеев. Это и 100-летие театра, вечера наших великих личностей – Туфана Миннуллина, Марселя Салимжанова и других. Некоторым писал по три раза – например, сразу три юбилея Равиля Шарафеева.

– Значит, знаешь его даже лучше, чем он сам.

– Лучше знать невозможно. Но они и сами о себе особо не знают. Этим и интересен творческий человек – часть его личности остается загадкой даже для него самого.

– Кажется, мы немного отошли от темы...

– Да. Получается, я все время занят, пишу сценарий для кого-то. Мой тесть, в этом году он ушел из жизни (в 1975-1988 годах генеральный директор Татарского мехового производственного объединения им. Х. Ямашева Науфаль Рахимов. – Ред.) говорил: «Ильтазар, ты когда стихи будешь со сцены читать? Ты ведь очень хорошо читаешь. Когда сделаешь поэтический вечер?» А я свои любимые стихи всегда читал про себя, и мне этого было достаточно. Мог во время прогулки по парку про себя повторять стихи какого-нибудь поэта. Я говорю тестю: «Мне хватает и этого. А для публики и без меня есть, кому читать». А он: «Нет, ты давай, сделай это». Сейчас думаю, как было бы хорошо, если бы он был жив и сидел в зале в этот вечер.

– Наверняка ты и сам писал стихи?

– Я писал тексты песен для спектаклей «Черная бурка», «Go, Баламишкин», «Взлетел петух на плетень». Но это не значит, что я поэт, просто надо было спасать спектакль. Режиссер обратился, и я взялся написать.

– Но ты уже знаешь, откуда появляется стихотворение.

– Как сказать... иногда вымучиваешь его, а иной раз рука сама пишет. Профессиональным поэтом себя я уж не буду называть. Песни к этим спектаклям мы писали с композиторами Масгудой Шамсутдиновой, Радиком Салимовым, Эльмиром Низамовым. С хорошими композиторами поработал, подумал я, когда готовился к этому вечеру. Есть некоторый опыт.

– А здесь будет музыка?

– Будет две музыкальные вставки. Сейчас ведем переговоры. Я случайно наткнулся в интернете на видео поэтического вечера Луизы Янсуар. Там удивительный парень играл на гитаре «Тәфтиләү». Им оказался Айдар Абдрахимов. Начал его искать и нашел через Луизу Янсуар. Значит, это будет не просто поэзия, а музыкальный творческий вечер. А так блестеть фантиками в виде танцев и тому подобного не собираемся.

– Сколько стихов мы услышим?

– Я вообще не люблю, когда все строится чисто на сценарии. Я ожидаю возникновения живых моментов. Смотря какой будет зритель, возможно, какие-то из стихов не войдут. Пока в программе 27 стихотворений.

– Авторы будут в зале?

– Если бы это было единоразово, то сообщил бы авторам. Пока не буду приглашать, сначала посмотрю – смогу ли я оправдать их надежды? Не будет им стыдно? А некоторых даже при желании уже не смогу позвать – Мудариса Аглямова, Такташа...

– Думаю, без Тукая тоже не получится. На каком произведении Тукая ты остановился?

– Во всяком случае, не на том, что постоянно звучит в творческих вечерах. Покритикую систему образования. Нас буквально под кнутом учили: «Это хороший поэт, вот это его стихотворение хорошее». Разум твой понимает, что стихотворение действительно хорошее, но в отношении этого стихотворения в душе остался шрам. Этих поэтов открываешь только спустя годы. С Мусой Джалилем тоже получилось настолько тяжело. Казалось бы, это поэт, благодаря которому татар узнали в мире, какие великолепные оперные работы создал! Великая личность! Всем умом я понимаю. А в школе нам: «Джалиль, Джалиль, Джалиль»... Поэтому при обучении татарской литературе, русской, зарубежной, хотелось бы, чтобы ребенок сам открыл для себя поэзию. Это такая тонкая сфера, невозможно кнутом заставить ее полюбить.

«Хотелось бы, чтобы ребенок сам открыл для себя поэзию. Это такая тонкая сфера, невозможно кнутом заставить ее полюбить» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Одним словом, хочется в начале вечера вынести вопрос, а в конце вместе найти ответ на него. Получится это или нет? Путь к прекрасному не только в природе, но в чем-то, не связанном с человеческим разумом, – лепестке цветка, даже на небе, расположении галактики, в гармонии музыки... В мире есть некий порядок, который не человеком был создан... Он проявляется даже в том, как кошка спит, свернувшись клубком...

– Ильтазар, у меня к тебе было очень много вопросов. Но тут мы говорили о поэзии, и как-то неудобно мне спрашивать что-то из прозы жизни. Давай об этом поговорим после твоего вечера. Договорились? Но будут вопросы и очень непростые, острые.

– Договорились.

Рузиля Мухаметова, intertat.tatar;

перевод с татарского