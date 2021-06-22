Ильсур Хадиуллин заявил о нехватке в Татарстане учителей начальных классов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил о нехватке в республике учителей начальных классов. Об этом глава Минобрнауки региона сообщил на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Нам не хватает учителей начальных классов. Это большая проблема. Хотя наши педагогические вузы и колледжи ведут подготовку, но тем не менее у нас большая потребность в учителях начальных классов. В республике открываются новые детсады и школы. Только в этом году девять школ строится», — рассказал министр.

Хадиуллин подчеркнул, что в Татарстане также необходимы учителя математики, физики, химии и биологии. Поэтому, по его словам, важным направлением остается работа с абитуриентами, поступающими на педагогические специальности.

Глава Минобрнауки добавил, что с 2016 года в Татарстане реализуется проект стипендиальной поддержки подготовки будущих учителей по дефицитным в республике предметам. На сегодня участниками этого проекта являются более 600 студентов, которые учатся в Казанском федеральном университете, Набережночелнинском государственном педагогическом университете и Елабужском институте КФУ. Из них около 250 человек обучаются для работы в полилингвальной образовательной среде.

Министр уточнил, что участники этого проекта при успешной сдаче сессии получают ежемесячную стипендию в размере 15 тыс. рублей.

«Исходя из потребности, ежегодно меняются направления подготовки. Например, в этом году это будут такие специальности, как начальное образование, математика, история, информатика, иностранные языки, — заключил он. — 920 подготовленных учителей в этом году заканчивают шесть педколледжей и еще 2,8 тыс. — педвузы. Но проблема в том, что не все возвращаются после обучения в свои города и районы».