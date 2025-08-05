Ильсур Хадиуллин встретился с победителем международной олимпиады по информатике в Казани

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Победитель международной Олимпиады по информатике IOI 2025 Гимран Абдуллин прилетел в Казань. В казанском аэропорту серебряного медалиста встретили родители и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«Я думаю, Гимрана Абдуллина можно считать патриотом своей республики, так как он ежегодно показывает прекрасные результаты и имеет хорошие планы на будущее – после завершения вуза остаться в республике», – рассказал журналистам министр.

В это время в зале ожидания аэропорта собирались родители и друзья Абдуллина.

«Скромно», — сказал о своем результате Гимран, когда его окружили встречающие.

Вместе с Абдуллиным Россию под нейтральным флагом представляли еще трое школьников: Петр Лосев (золото), Владислав Жиганов (золото) и Дарья Грекова (серебро). Финал олимпиады прошел в Боливии. Наставником Абдулина был преподаватель информатики лицея-интерната № 2 Ильшат Сафиуллин.

«За победу он получит 402 тысячи рублей из бюджета республики, а учитель, который готовил его к этим победам, получит 201 тысячу рублей. Я думаю, это хорошая поддержка», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Хадиуллин.

Для Абдуллина это не первый международный результат. В 2023 и 2024 годах Гимран получил золотую медаль на международной олимпиаде IOI. В этом году он получил звание «Ученик года Республики Татарстан – 2025».

Для родителей мальчика, Лейсан и Марата Абдуллиных, волнительно было отпускать своего сына на другой конец света – о результате они не переживали.

«Он у нас умный и дисциплинированный мальчик, мы знали, что он выложится на максимум и покажет лучший результат», – рассказала журналистам мама Гимрана.

За ходом олимпиады они следили в «прямом эфире», отслеживали результаты онлайн.

Еще в 8-м классе Гимран стал победителем всероссийской олимпиады по информатике, что уже тогда позволяло ему выбрать любой российский вуз для поступления. Сейчас он может поступить в любой вуз мира.

«Как один из сильнейших детей России он смотрит, чтобы было сильное окружение», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» отец Гимрана Марат.

Трудности сепарации семья пережила, когда Гимран поступил в 5-й класс лицея-интерната. Семья из Уфы, а мальчика пришлось отправлять на учебу в Казань.

«Мы отпустили его уже тогда», – рассказала Лейсан.

Сейчас родители готовы последовать за мечтой своего сына.

«У него такая голубая мечта – стать новым Павлом Дуровым для своего поколения», – рассказал отец парня.

С местом поступления Гимран уже определился, но говорить об этом отказывается. «Это очень хорошее место», – кратко ответил он на вопросы прессы. Известно только то, что «это место» не в Татарстане.

«Я считаю, что больше пользы и республике, и стране можно принести, отучившись среди лучших из лучших, а потом, возможно, вернуться сюда», – объяснил Гимран.

Серебряную медаль олимпиадник считает плохим результатом. Все возможные решебники он прорешал еще в прошлом году, а в этом году готовился не так усердно.

«Результат соответствующий», – считает Гимран.

Всех своих соперников в этом году он «знал в лицо».

«Мы все друг друга знаем. У нас есть онлайн-рейтинг, как в шахматах. Так что конкурентов я знал, нужно было выступать лучше», – сетует Абдуллин.

Главная сложность олимпиады – находиться один на один с задачами и не знать, с каким результатом эти задачи решают противники.

«В первый день я не знал, что первая задача самая простая. Выхожу после олимпиады – оказалось, что 50 человек решили первую задачу. И вот это самое-самое страшное», – рассказал Гимран.

Участие в подобных олимпиадах сильно расширяет внутренние границы и горизонты мышления. По мнению Гимрана, сейчас работа программиста будет для него скучна – нужны более высокие цели.

По словам Ильсура Хадиуллина, намерений уезжать на учебу за границу у мальчика не было, но и в Татарстане Гимран поступать не будет. В любом случае, подчеркнул министр образования, удерживать в республике победителя международной олимпиады никто не будет.

«Если ребенок в этом возрасте уже созрел, решение куда-то уехать, получить образование и потом вернуться мы поддерживаем и одобряем», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Хадиуллин.